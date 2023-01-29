Українські танкісти прибули на навчання до Великої Британії

Військові будуть опановувати Challenger 2.

Українські танкові екіпажі у неділю, 29 січня, прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2. Про це йдеться в повідомленні Міноборони країни у Twitter.

"Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", – зазначають у міністерстві оборони Британії.

Challenger 2 – основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Він оснащений 120-міліметровою танковою гарматою L30A1, яка може уражати цілі на дальності до 5 кілометрів. Екіпаж бойової машини складається з чотирьох осіб. Башта і корпус захищені бронею другого покоління Chobham. Танк має новітні системи наведення на ціль та тепловізійний канал.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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