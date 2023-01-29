Президент Азербайджану запропонував розширити склад Радбезу ООН за рахунок ісламських держав та Руху неприєднання

Така реформа дозволить сформувати "безпечніший і справедливіший світ", вважає Ільхам Алієв, інформує ZN.ua.

Ісламським державам та Руху неприєднання варто надати постійні місця в Раді безпеки ООН, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, який є генеральним секретарем Руху неприєднання.

"В одному зі своїх виступів я заявив, що в цих реформах є велика необхідність. Вважаю, що склад Ради безпеки має бути розширено. Одне постійне місце має бути відведено членам Організації Ісламського Співробітництва, і ОІС має висувати свого кандидата на основі консультацій. Ще одне місце постійного члена має бути відведено Руху неприєднання, і це місце має отримати країна, яка головує в ній. Вважаю, що це було б справедливо", - сказав Алієв у суботу, виступаючи із спільною заявою за підсумками переговорів у Баку з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом ас-Сісі.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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