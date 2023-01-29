В Ізраїлі опечатали будинок родичів нападника, який влаштував теракт в синагозі в п’ятницю

Поліція Ізраїлю у неділю опечатала будинок палестинського нападника у східному Єрусалимі, який убив семеро людей і поранив трьох у п’ятницю, 27 січня, біля синагоги, повідомляє AP .

У неділю в мережі з’явилось відео, на якому поліція заварює металеві пластини на вікнах і закриває вхідні двері у будинку найближчих родичів підозрюваного у смертельній стрілянині. Як зазначають ізраїльські ЗМІ, в майбутньому будинок планують зруйнувати.

Поліція повідомила, що нападник, ідентифікований як 21-річний житель Східного Єрусалиму, та був убитий у перестрілці з поліцейськими після того, як втік з місця події в східному Єрусалимському поселенні Неве-Яаков.