В Ізраїлі опечатали будинок родичів нападника, який влаштував теракт в синагозі в п’ятницю

Згодом будинок планують знести.

В Ізраїлі опечатали будинок родичів нападника, який влаштував теракт в синагозі в п’ятницю
© Скріншот з відео

Поліція Ізраїлю у неділю опечатала будинок палестинського нападника у східному Єрусалимі, який убив семеро людей і поранив трьох у п’ятницю, 27 січня, біля синагоги, повідомляє AP.

У неділю в мережі з’явилось відео, на якому поліція заварює металеві пластини на вікнах і закриває вхідні двері у будинку найближчих родичів підозрюваного у смертельній стрілянині. Як зазначають ізраїльські ЗМІ, в майбутньому будинок планують зруйнувати.

Поліція повідомила, що нападник, ідентифікований як 21-річний житель Східного Єрусалиму, та був убитий у перестрілці з поліцейськими після того, як втік з місця події в східному Єрусалимському поселенні Неве-Яаков.

?? #ISRA?L > L'habitation du terroriste de N?v? Yaakov (J?rusalem) a ?t? mise sous scell?s par Tsahal cette nuit, en vue de sa d?molition prochaine. https://t.co/81uTvkZUfQ pic.twitter.com/WZcJX8qo0e

— ERETZ Info (@EretzInfo) January 29, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





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