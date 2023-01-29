На Луганщині не визнаватимуть документи на нерухомість, видані українськими органами – ОВА

На тимчасово окупованій території Луганщини після так званого «включення нових регіонів до РФ » не визнаватимуть українські документи на нерухомість, повідомили в Луганській ОВА. Федеральна служба державної реєстрації, кадастру та картографії окупантів вже розробила відповідний законопроєкт, згідно з яким мають скасувати накладені Україною обмеження на нерухомість в Луганській області.

«Нібито «для виключення фальсифікації документів, а також недружніх дій, що створюють серйозні перешкоди у здійсненні громадянами РФ їх прав щодо володіння, користування та розпорядження майном». Тож, не прийматимуть окремі документи, якщо вони породжують виникнення обмежень прав та (або) обтяжень нерухомого майна у вигляді застави, арешту чи заборони вчиняти певні дії на підставі актів суду чи іншого органу влади України», – зазначили в ОВА, інформує ZN.ua .

Там додали, що інформацію про обмеження прав чи обтяження нерухомості не вноситимуть до єдиного державного реєстру нерухомості.