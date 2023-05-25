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2023-05-25
Загарбники повісили чоловіка на Луганщині, він мав проукраїнську позицію – ОВА
До страти росіяни намагалися зламати українця під час допитів.
Російські окупанти стратили чоловіка, який мав чітку проукраїнську позицію, в рідному селищі Нижня Дуванка Сватівського району Луганської області, повідомив очільник ОВА Артем Лисогор у
© Артем Лисогор / Луганська ОВА / Telegram
За його даними, до цього ворог постійно тиснув на загиблого. Загарбники допитували чоловіка, намагаючись зламати, але він не змінював поглядів і чекав на звільнення територій від військ РФ.
"При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти – щодня просинатимуться в страху", – додав Лисогор.
Максим Царук, ZN.ua