Загарбники повісили чоловіка на Луганщині, він мав проукраїнську позицію – ОВА

До страти росіяни намагалися зламати українця під час допитів.

Російські окупанти стратили чоловіка, який мав чітку проукраїнську позицію, в рідному селищі Нижня Дуванка Сватівського району Луганської області, повідомив очільник ОВА Артем Лисогор у Telegram, інформує ZN.ua.

Загарбники повісили чоловіка на Луганщині, він мав проукраїнську позицію – ОВА
© Артем Лисогор / Луганська ОВА / Telegram

За його даними, до цього ворог постійно тиснув на загиблого. Загарбники допитували чоловіка, намагаючись зламати, але він не змінював поглядів і чекав на звільнення територій від військ РФ.

"При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти – щодня просинатимуться в страху", – додав Лисогор.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу мируЗеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу миру
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти завезли сотню поранених в лікарню на ЛуганщиніОкупанти завезли сотню поранених в лікарню на Луганщині
На Луганщині загарбники пришвидшують «медичні обстеження» дітей, планують відправляти на «оздоровлення» в РФ — ОВАНа Луганщині загарбники пришвидшують «медичні обстеження» дітей, планують відправляти на «оздоровлення» в РФ — ОВА
МЗС Естонії: вже недостатньо просто повторювати вже існуючу позицію про те, що Україну вітають в НАТОМЗС Естонії: вже недостатньо просто повторювати вже існуючу позицію про те, що Україну вітають в НАТО
На тимчасово окупованих територіях загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років — ЦНСНа тимчасово окупованих територіях загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років — ЦНС
У Білому домі привітали позицію МакКарті стосовно УкраїниУ Білому домі привітали позицію МакКарті стосовно України
Замглави МЗС Польщі розкритикував Пісторіуса через позицію щодо вступу України в НАТОЗамглави МЗС Польщі розкритикував Пісторіуса через позицію щодо вступу України в НАТО
Загарбники змушують мешканців окупованих територій реєструватися на онлайн-сервісах РФ для «голосування» — ЦНСЗагарбники змушують мешканців окупованих територій реєструватися на онлайн-сервісах РФ для «голосування» — ЦНС
Загарбники в Енергодарі все частіше влаштовують перевірки місцевих жителів — мерЗагарбники в Енергодарі все частіше влаштовують перевірки місцевих жителів — мер
Окупанти на Луганщині оголосили призов на військову службу 18-річних — ОВАОкупанти на Луганщині оголосили призов на військову службу 18-річних — ОВА
Загарбники готуються блокувати персонал ЗАЕС — «Енергоатом»Загарбники готуються блокувати персонал ЗАЕС — «Енергоатом»
Последние новости
Подгружаем последние новости