Загарбники повісили чоловіка на Луганщині, він мав проукраїнську позицію – ОВА

До страти росіяни намагалися зламати українця під час допитів.

Російські окупанти стратили чоловіка, який мав чітку проукраїнську позицію, в рідному селищі Нижня Дуванка Сватівського району Луганської області, повідомив очільник ОВА Артем Лисогор у Telegram , інформує ZN.ua .

© Артем Лисогор / Луганська ОВА / Telegram

За його даними, до цього ворог постійно тиснув на загиблого. Загарбники допитували чоловіка, намагаючись зламати, але він не змінював поглядів і чекав на звільнення територій від військ РФ .

"При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти – щодня просинатимуться в страху", – додав Лисогор.