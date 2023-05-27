На Луганщині близько 20 російських «новобранців» з-поміж колишніх зеків втекли в невідомому напрямку

Окупанти досі шукають своїх дезертирів.

Солдати російських окупаційних військ все частіше стають дезертирами. Зокрема, поблизу окупованого Сватового втекли понад 20 «новобранців» з числа раніше засуджених, повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує ZN.ua.

На Луганщині близько 20 російських «новобранців» з-поміж колишніх зеків втекли в невідомому напрямку
© Getty Images

«У лавах російських військ все частіше трапляються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства. Так, 25 травня близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований поблизу Сватового, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку», – зазначив Лисогор.

Він додав, що досі невідомо, де перебувають ці окупанти, їх пошуки продовжуються. Лисогор. Він наголосив, що російські дезертири несуть загрозу мирним жителям.





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