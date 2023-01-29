У Брянській Народній Республіці школи переобладнують під казарми

Перетворення чекають як мінімум на шість місцевих навчальних закладів, інформує ZN.ua.

У Брянській області школи переобладнують під казарми
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Школи під російським Брянськом доручили підготувати для розміщення солдатів збройних сил РФ. Про це повідомляє місцеве видання "Важливі історії", яке отримало у своє розпорядження аудіозапис, на якому місцева чиновниця дає відповідну вказівку.

Йдеться про начальницю управління освіти Брянського району Брянської області Аллу Азаркіну. На аудіо вона вимовляє наступне: "МНС приїде, подивиться з метою, у разі надзвичайної ситуації, розміщення військових на базі цих шкіл. Будьте ласкаві бути готовими для того, щоб показати освітню установу, не ставлячи жодних питань. Попередньо буде дзвінок нам, і ми будемо вас також інформувати".


Богдан Затула, ZN.ua





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