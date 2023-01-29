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2023-01-29
У Брянській Народній Республіці школи переобладнують під казарми
Перетворення чекають як мінімум на шість місцевих навчальних закладів, інформує
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Школи під російським Брянськом доручили підготувати для розміщення солдатів збройних сил РФ. Про це
Йдеться про начальницю управління освіти Брянського району Брянської області Аллу Азаркіну. На аудіо вона вимовляє наступне: "МНС приїде, подивиться з метою, у разі надзвичайної ситуації, розміщення військових на базі цих шкіл. Будьте ласкаві бути готовими для того, щоб показати освітню установу, не ставлячи жодних питань. Попередньо буде дзвінок нам, і ми будемо вас також інформувати".
Богдан Затула, ZN.ua