У Брянській Народній Республіці школи переобладнують під казарми

Школи під російським Брянськом доручили підготувати для розміщення солдатів збройних сил РФ . Про це повідомляє місцеве видання "Важливі історії", яке отримало у своє розпорядження аудіозапис, на якому місцева чиновниця дає відповідну вказівку.

Йдеться про начальницю управління освіти Брянського району Брянської області Аллу Азаркіну. На аудіо вона вимовляє наступне: "МНС приїде, подивиться з метою, у разі надзвичайної ситуації, розміщення військових на базі цих шкіл. Будьте ласкаві бути готовими для того, щоб показати освітню установу, не ставлячи жодних питань. Попередньо буде дзвінок нам, і ми будемо вас також інформувати".