МЗС Білорусі викликало українського посла через нібито "падіння ракети ЗСУ" в республіці

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало надзвичайного і повноважного посла України в республіці Ігора Кизима, щоб вручити йому ноту щодо нібито "падіння української ракети" на білоруську територію. Цю інформацію підтвердив сам Кизим у коментарі " Суспільному ".

Він також розповів, що в республіці зараз триває "розслідування" стосовно інциденту, який стався під час масованого ракетного обстрілу території України з боку російських окупантів 28 грудня.