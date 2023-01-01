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2023-01-01
МЗС Білорусі викликало українського посла через нібито "падіння ракети ЗСУ" в республіці
Ігору Кизиму там вручили ноту через інцидент.
© Беларускі Гаюн
Міністерство закордонних справ Білорусі викликало надзвичайного і повноважного посла України в республіці Ігора Кизима, щоб вручити йому ноту щодо нібито "падіння української ракети" на білоруську територію. Цю інформацію підтвердив сам Кизим у коментарі "
Він також розповів, що в республіці зараз триває "розслідування" стосовно інциденту, який стався під час масованого ракетного обстрілу території України з боку російських окупантів 28 грудня.
Максим Царук, ZN.ua