МЗС Білорусі викликало українського посла через нібито "падіння ракети ЗСУ" в республіці

Ігору Кизиму там вручили ноту через інцидент.

МЗС Білорусі викликало українського посла через нібито
© Беларускі Гаюн

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало надзвичайного і повноважного посла України в республіці Ігора Кизима, щоб вручити йому ноту щодо нібито "падіння української ракети" на білоруську територію. Цю інформацію підтвердив сам Кизим у коментарі "Суспільному".

Він також розповів, що в республіці зараз триває "розслідування" стосовно інциденту, який стався під час масованого ракетного обстрілу території України з боку російських окупантів 28 грудня.


Максим Царук, ZN.ua





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