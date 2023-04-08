Наводив ракети на школи Миколаєва: Суд відправив за ґрати ще одного зрадника
Зрадника визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу.
Суд відправив за ґрати на вісім років ексначальника служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів Миколаєва, який коригував ракетні удари по школах міста,
«Саме за його «наводкою» російські окупанти завдали ракетний удар по двох місцевих школах. Унаслідок ворожої повітряної атаки обидві будівлі були повністю зруйновані», – зазначили в СБУ.
Українська спецслужба затримала зрадника у серпні минулого року. До співпраці з ворогом зловмисник долучився дистанційно вже після повномасштабного вторгнення РФ.
СБУ зацікавилася зрадником, тому що він був надто активним у прокремлівських Telegram-каналах. Там він не раз висловлювався на підтримку збройної агресії РФ. Під час обшуку в засудженого знайшли телефон, через який він комунікував з ворогом.
Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);
- ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).