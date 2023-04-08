Наводив ракети на школи Миколаєва: Суд відправив за ґрати ще одного зрадника

Зрадника визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу.

Суд відправив за ґрати на вісім років ексначальника служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів Миколаєва, який коригував ракетні удари по школах міста, повідомили в СБУ. Зрадник працював на Головне управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), інформує ZN.ua.

Наводив ракети на школи Миколаєва: Суд відправив за ґрати ще одного зрадника
© СБУ

«Саме за його «наводкою» російські окупанти завдали ракетний удар по двох місцевих школах. Унаслідок ворожої повітряної атаки обидві будівлі були повністю зруйновані», – зазначили в СБУ.

Українська спецслужба затримала зрадника у серпні минулого року. До співпраці з ворогом зловмисник долучився дистанційно вже після повномасштабного вторгнення РФ.

СБУ зацікавилася зрадником, тому що він був надто активним у прокремлівських Telegram-каналах. Там він не раз висловлювався на підтримку збройної агресії РФ. Під час обшуку в засудженого знайшли телефон, через який він комунікував з ворогом.

Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);
  • ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).





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