Наводив ракети на школи Миколаєва: Суд відправив за ґрати ще одного зрадника

Зрадника визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу.

Суд відправив за ґрати на вісім років ексначальника служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів Миколаєва, який коригував ракетні удари по школах міста, повідомили в СБУ . Зрадник працював на Головне управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), інформує ZN.ua .

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«Саме за його «наводкою» російські окупанти завдали ракетний удар по двох місцевих школах. Унаслідок ворожої повітряної атаки обидві будівлі були повністю зруйновані», – зазначили в СБУ .

Українська спецслужба затримала зрадника у серпні минулого року. До співпраці з ворогом зловмисник долучився дистанційно вже після повномасштабного вторгнення РФ .

СБУ зацікавилася зрадником, тому що він був надто активним у прокремлівських Telegram-каналах. Там він не раз висловлювався на підтримку збройної агресії РФ . Під час обшуку в засудженого знайшли телефон, через який він комунікував з ворогом.

Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: