Росіяни використовують школи на тимчасово окупованих територіях як шпиталі – ЦНС

Центр національного спротиву повідомляє , що російські війська, зазнаючи великих втрат, використовують освітні заклади, як шпиталі. Один із таких закладів, де лікують окупантів, знаходиться в селі Гоголівка Запорізької області.

"Через великі втрати ворогу не вистачає площ для розміщення поранених окупантів. Відтак окупаційна адміністрація шукає нові місця для розміщення поранених військових РФ ", - зазначили у ЦНС.