Росіяни використовують школи на тимчасово окупованих територіях як шпиталі – ЦНС

Через великі втрати ворогу не вистачає площі медзакладів, інформує ZN.ua.

Росіяни використовують школи на тимчасово окупованих територіях як шпиталі – ЦНС
© Минобороны РоSSии/t.me

Центр національного спротиву повідомляє, що російські війська, зазнаючи великих втрат, використовують освітні заклади, як шпиталі. Один із таких закладів, де лікують окупантів, знаходиться в селі Гоголівка Запорізької області.

"Через великі втрати ворогу не вистачає площ для розміщення поранених окупантів. Відтак окупаційна адміністрація шукає нові місця для розміщення поранених військових РФ", - зазначили у ЦНС.

У відомстві додали, що одне з таких знайшли в селі Гоголівка, в приміщенні місцевої школи. Туди завезли лікарів з РФ, й обладнання. Дітей, батьки яких залишились в окупації, перевели до іншої школи.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторівІзраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризикиBusiness Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Блок рекламы


Похожие новости
В Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територійВ Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територій
Росіяни окопали радіолокаційну станцію на півдні Криму: супутникові знімкиРосіяни окопали радіолокаційну станцію на півдні Криму: супутникові знімки
Указ Путіна про громадянство РФ на окупованих територіях не матиме жодних правових наслідків — МЗСУказ Путіна про громадянство РФ на окупованих територіях не матиме жодних правових наслідків — МЗС
Росіяни планують експлуатувати промислові об’єкти на окупованих територіях у своїх цілях – ЦНСРосіяни планують експлуатувати промислові об’єкти на окупованих територіях у своїх цілях – ЦНС
Росіяни завдали удару по пологовому будинку в Херсоні: фото руйнуваньРосіяни завдали удару по пологовому будинку в Херсоні: фото руйнувань
У Кривому Розі росіяни влучили в житловий будинок, під завалами можуть бути люди — ОПУ Кривому Розі росіяни влучили в житловий будинок, під завалами можуть бути люди — ОП
Росіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідкаРосіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідка
Окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення окупованих міст до колаборантстваОкупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення окупованих міст до колаборантства
Росіяни використовують щонайменше десять військових аеродромів у Криму – Радіо СвободаРосіяни використовують щонайменше десять військових аеродромів у Криму – Радіо Свобода
На окупованих територіях Луганщини закінчуються ліки, все йде на потреби військових РФ — ОВАНа окупованих територіях Луганщини закінчуються ліки, все йде на потреби військових РФ — ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости