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2022-12-28
Росіяни використовують школи на тимчасово окупованих територіях як шпиталі – ЦНС
Через великі втрати ворогу не вистачає площі медзакладів, інформує
© Минобороны РоSSии/t.me
Центр національного спротиву
"Через великі втрати ворогу не вистачає площ для розміщення поранених окупантів. Відтак окупаційна адміністрація шукає нові місця для розміщення поранених військових РФ", - зазначили у ЦНС.
У відомстві додали, що одне з таких знайшли в селі Гоголівка, в приміщенні місцевої школи. Туди завезли лікарів з РФ, й обладнання. Дітей, батьки яких залишились в окупації, перевели до іншої школи.
Михайло Яровенко, ZN.ua