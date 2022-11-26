Загарбники перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях на казарми — ЦНС

Окупанти продовжують розселяти своїх військових у школах, інформує ZN.ua.

Загарбники перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях на казарми — ЦНС
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські війська перетворюють навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях на казарми, загарбники продовжують розселяти своїх військових у школах. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, розселення солдатів РФ відбувається попри навчальний процес. Зазвичай загарбники займають один з поверхів, пояснюючи це «охороною».

«У зв’язку зі втечею ворога з Херсону, потреба в розселенні зросла, відтак окупанти зайняли ще більшу кількість шкіл на Запоріжжі», - заявили в ЦНС.

Крім того, війська РФ продовжують лікувати своїх поранених у цивільних лікарнях. При цьому цивільних пацієнтів загарбники не вивозять, а використовують як щит.

Раніше ЦНС повідомляв, що війська РФ також ховають свою техніку на території медзакладів.

Зокрема, в смт Михайлівка Запорізької області у дворі на території пологового будинку розміщені близько п’яти машин російських солдатів.

ЦНС закликає мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон й не ставати «живим щитом» для загарбників.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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