Школи Санкт-Петербурга на десятки мільйонів рублів куплять макети автоматів та гранат

Прокуратура перевірила навчальні заклади Санкт-Петербурга та виявила, що в них не вистачає арсеналу, необхідного для обладнання кабінетів ОБЖД. Про це повідомляє російське незалежне видання « Холод » із посиланням на «Новую газету».

Йдеться про муляжі гранат Ф-1 та РГД-5, макети автоматів Калашнікова, стрілецьких тренажерів, мінілабораторій радіаційно-хімічної розвідки та інших навчальних матеріалів. Повідомляється, що всі школи мали оснастити класи ще до кінця минулого року. У міському комітеті з освіти підтвердили, що наявність всього цього інвентарю є обов'язковою, оскільки до програми 10–11-х класів вводиться предмет «Початкова військова підготовка». Школярів навчатимуть основ тактичної підготовки, поводження з різними видами зброї та надання першої допомоги.

Отже, після отримання розпоряджень прокуратури тільки в Центральному районі Петербурга збираються витратити на ці цілі 23 млн рублів.

Виявивши у 294-й школі "нестачу", прокурор пішов до суду. Відповідач заперечив, що гранати та тренажери для стрілянини – необов'язкові предмети для шкіл, а також вказав на застарілість та недоцільність рекомендацій Міносвіти. Проте суд зайняв бік позивача.