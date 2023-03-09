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2023-03-09
Окупанти в Бердянську обшукують родини, які не віддають дітей у їхні школи
Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть, щоб ті отримували паспорти РФ, інформує
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У тимчасово окупованому Бердянську війська РФ провели обшуки в родинах, які відмовляються віддавати дітей до російських шкіл, інформує
"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддають їх до російської школи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, якщо дітям вже є 14 років то на них тиснуть, аби ті отримували паспорти РФ.
Анна Конюченко, ZN.ua