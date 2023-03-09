Окупанти в Бердянську обшукують родини, які не віддають дітей у їхні школи

Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть, щоб ті отримували паспорти РФ, інформує ZN.ua.

Окупанти в Бердянську обшукують родини, які не віддають дітей у їхні школи
© Getty Images

У тимчасово окупованому Бердянську війська РФ провели обшуки в родинах, які відмовляються віддавати дітей до російських шкіл, інформує пресслужба Центру національного спротиву.

"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддають їх до російської школи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, якщо дітям вже є 14 років то на них тиснуть, аби ті отримували паспорти РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Російська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідкаРосійська армія поповнює втрати танків розконсервованими Т-62 – британська розвідка
Мобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують броньМобілізація: в Україні: призвуть молодь до 27 років та ліквідують бронь
У Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітикиУ Чорне море через Босфор увійшов корабель підсанкційної компанії з військовим вантажем для РФ – аналітики
"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі"Досить ґвалтувати справедливість": Кислиця закликає ООН не дати головувати Росії у Радбезі
"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту знову побувала з візитом"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту знову побувала з візитом
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти виклали відео розстрілу військовополоненого, щоб залякати українців — ГУРОкупанти виклали відео розстрілу військовополоненого, щоб залякати українців — ГУР
У Повітряних силах розповіли, чому окупанти почали запускати БПЛА Shahed із півночіУ Повітряних силах розповіли, чому окупанти почали запускати БПЛА Shahed із півночі
У Волновасі окупанти залучають до ремонту військової техніки студентів ПТУ – ГенштабУ Волновасі окупанти залучають до ремонту військової техніки студентів ПТУ – Генштаб
В ОП розповіли про кілька сценаріїв викрадення Росією українських дітейВ ОП розповіли про кілька сценаріїв викрадення Росією українських дітей
Окупанти бояться активізації проукраїнського руху і створюють у Сімферополі «добровільні дружини» – ГенштабОкупанти бояться активізації проукраїнського руху і створюють у Сімферополі «добровільні дружини» – Генштаб
Окупанти почали активніше застосовувати бойові дрони — ОК "Південь"Окупанти почали активніше застосовувати бойові дрони — ОК "Південь"
Окупанти на Луганщині їздять по домівках і пропонують паспорти РФ — ОВАОкупанти на Луганщині їздять по домівках і пропонують паспорти РФ — ОВА
На Запоріжжі окупанти відбирають автомобілі в місцевих жителів, які не отримали паспорти РФ — ГенштабНа Запоріжжі окупанти відбирають автомобілі в місцевих жителів, які не отримали паспорти РФ — Генштаб
Коли скінчилися надувні макети: окупанти придумали "ноу-хау" для обману ЗСУКоли скінчилися надувні макети: окупанти придумали "ноу-хау" для обману ЗСУ
У вересні окупанти планують провести «вибори» на Луганщині: «голосувати» дозволять без паспортів РФУ вересні окупанти планують провести «вибори» на Луганщині: «голосувати» дозволять без паспортів РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости