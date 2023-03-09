Окупанти в Бердянську обшукують родини, які не віддають дітей у їхні школи

У тимчасово окупованому Бердянську війська РФ провели обшуки в родинах, які відмовляються віддавати дітей до російських шкіл, інформує пресслужба Центру національного спротиву.

"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддають їх до російської школи", - йдеться в повідомленні.