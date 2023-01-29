Терорист Гіркін відмовився воювати на боці ПВК "Вагнер" після погроз Прігожина

Причиною відмови стало відео Прігожина із образами на адресу Гіркіна, інформує ZN.ua.

Терорист Гіркін відмовився воювати на боці ПВК
© instagram.com/sashakots

Колишній ватажок російських бойовиків на Донбасі Ігорь Гіркін відмовився від пропозиції засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгєнія Прігожина вступити до лав ПВК. Про це він сам написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Гіркіна, він серйозно розглядав цю пропозицію і навіть протягом двох днів мав поїхати до окупованого Луганська для проведення особистої зустрічі з цього приводу.

"Однак останній публічний виступ пана Прігожина, в якому пролунав потік найвідвертішої брехні на мою адресу, повністю виключає можливість моєї участі в цій ПВК. Я не зможу служити під керівництвом людини, яка відкрито звинуватила мене в зраді Росії. Не кажучи вже про брудні образи, якими ці звинувачення супроводжувалися. Крапка", - написав терорист у себе в каналі.

У Мережі до цього з'явився відеозвернення Прігожина до Гіркіна, в якому той звинуватив терориста в тому, що свого часу "здав Слов'янськ" і "брав гроші у Ахметова". У тому ж відео Пригожин пообіцяв відправити Гіркіна до "самого пекла", щоб той довів свою надійність.


Богдан Затула, ZN.ua





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