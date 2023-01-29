Терорист Гіркін відмовився воювати на боці ПВК "Вагнер" після погроз Прігожина
Причиною відмови стало відео Прігожина із образами на адресу Гіркіна, інформує
Колишній ватажок російських бойовиків на Донбасі Ігорь Гіркін відмовився від пропозиції засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгєнія Прігожина вступити до лав ПВК. Про це він сам написав у своєму
За словами Гіркіна, він серйозно розглядав цю пропозицію і навіть протягом двох днів мав поїхати до окупованого Луганська для проведення особистої зустрічі з цього приводу.
"Однак останній публічний виступ пана Прігожина, в якому пролунав потік найвідвертішої брехні на мою адресу, повністю виключає можливість моєї участі в цій ПВК. Я не зможу служити під керівництвом людини, яка відкрито звинуватила мене в зраді Росії. Не кажучи вже про брудні образи, якими ці звинувачення супроводжувалися. Крапка", - написав терорист у себе в каналі.
У Мережі до цього з'явився відеозвернення Прігожина до Гіркіна, в якому той звинуватив терориста в тому, що свого часу "здав Слов'янськ" і "брав гроші у Ахметова". У тому ж відео Пригожин пообіцяв відправити Гіркіна до "самого пекла", щоб той довів свою надійність.