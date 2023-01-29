ATACMS є життєво необхідними для захисту прифронтових міст — Зеленський

Росіяни вранці обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Удару завдали по житловому району, пошкодивши чотири багатоповерхівки та готель. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло, ще 14 зазнали поранень.

Співчуття родичам та близьким загиблих у вечірньому зверненні висловив президент України Володимир Зеленський.

«Цей обстріл є демонстрацією повсякденності на українських територіях: ворог щодня обстрілює наші населені пункти ракетами С-300», — сказав він.

Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових, зокрема, далекобійні ракети ATACMS.

«Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста», — наголосив він.

Зеленський підкреслив, що керівництво країни зробить все, щоб партнери відкрили нам життєво необхідне постачання ATACMS та іншої подібної зброї.

«Бо це потрібно для захисту життя. Захисту таких міст, як Костянтинівка чи, наприклад, Харків», — пояснив президент, додавши, що вдячний політикам, громадським діячам, журналістам і звичайним людям в усьому світі, які наполягають разом із нами на тому, що не може бути жодних табу в постачанні зброї для захисту від російського терору.