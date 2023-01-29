У Німеччині та Іспанії зазнали вандалізму дипломатичні об'єкти Італії

У Німеччині та Іспанії об'єкти дипломатичної власності Італії зазнали вандалізму, передає агентство ANSA . За словами прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні, спочатку в Берліні підпалили авто дипломата Луїджі Естрео, а потім в італійському консульстві в Барселоні розбили вікно.

«Я висловила свою солідарність і солідарність італійського уряду першому радникові посольства Італії в Берліні Луїджі Естеро з приводу нападу, який спричинив пожежу його автомобіля в німецькій столиці. До цього епізоду додається акт вандалізму щодо нашого генерального консульства у Барселоні. Уряд із занепокоєнням та увагою стежить за цими новими випадками насильства проти наших офіційних осіб та дипломатичних представництв», – заявила Мелоні.

Постраждалих внаслідок інцидентів немає. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розпорядився розпочати перевірку та посилення дипломатичних офісів, а також залученого до роботи персоналу.

Вказано, що акти вандалізму було здійснено майже через два місяці після підпалу будинку італійського дипломата в Афінах. Тоді відповідальність на себе взяла маловідома анархістська група. Учасники групи назвали підпал удома проявом солідарності із ув'язненим італійським анархістом, який уже три місяці тримає голодування через умови утримання у в'язниці.