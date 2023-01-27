Елітний відпочинок у Дубаї та нерухомості на мільйони доларів: як Королевська відпочиває в ОАЕ, відео

Скандальна народна депутатка Наталія Королевська у розпал війни відпочиває із родиною у Дубаї.

Журналісти "Української правди" повідомляють , що родина депутатки забороненої в Україні партії ОПЗЖ вирішила відсидіти війну в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Королівська з родиною зараз мешкає в Дубаї в Address Beach Resort.

У Дубаї також був помічений старший син Королівської – депутат Краматорської міської ради Ростислав Солод.

Джерела видання УП стверджують, що тоді подружжя придбало нерухомості більш ніж на 10 мільйонів доларів.

До речі, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ).

Журналісти зняли її на відео на пляжі. Побачивши людей із камерами, Тимошенко пішла.

Як стверджують журналісти, Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готелю Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра.

Також на пляжі помітили її чоловіка, 62-річного Олександра Тимошенко із онуками.

Крім того, джерела видання повідомляють, що родина доньки політика переїхала до Дубаї ще до початку повномасштабної війни і зараз там мешкає там із нетривалими виїздами до Європи.