США перешкоджають діяльності ПВК «Вагнер» у світі – ISW

Міністерство фінансів США ввело санкції проти приватної військової компанії «Вагнер», оголосивши її транснаціональною злочинною організацією, аби завадити її діяльності. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 січня.

Також Мінфін США оголосив санкції проти цілої мережі з 16 організацій, які сприяють діяльності «Вагнера» за кордоном. Зокрема під санкції потрапили російська технологічна фірма, китайська компанія, що займається супутниковими знімками, охоронна компанія з ЦАР, підконтрольна «групі Вагнера», та авіакомпанію з ОАЕ. Також під санкції потрапили низка пов’язаних з «Вагнером» росіян.

«Оголошення вторинних санкцій проти зазначених суб'єктів за межами Росії та зосередження уваги на діяльності "групи Вагнера" свідчить про те, що Мінфін США частково намагається обмежити ймовірну нову спрямованість "групи Вагнера" на проведення операцій за межами України», – сказано у звіті ISW.