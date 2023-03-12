До Молдови не пустили найманця із ПВК «Вагнер»

Прикордонна поліція Молдови повідомила 12 березня, що не пустила до країни представника російської приватної військової кампанії «Вагнер», який прилетів до країни літаком.

В молдавському відомстві зазначили , що російського найманця вдалось виявити в тому числі завдяки обміну інформацією з міжнародними партнерами на пункті пропуску міжнародного аеропорту в Кишиневі.

«Громадянина ідентифікували як можливого представника приватної військової компанії з Російської Федерації (Вагнер). Чоловіку не було дозволено перетинати державний кордон, його повернули повітряним транспортом у вихідний стан», - зазначили в прикордонній службі Молдови.

Загалом за минулий тиждень у в’їзді до Молдови відмовили 182 іноземним громадянам, а також 46 транспортним засобам.

Також прикордонники нагадали, що через російське вторгнення в Україну для виключення безпекових ризиків на кордоні країни застосовуються додаткові протоколи безпеки із збільшеною перевіркою іноземних громадян.