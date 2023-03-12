До Молдови не пустили найманця із ПВК «Вагнер»
Чоловіка повернули назад до Росії.
Прикордонна поліція Молдови повідомила 12 березня, що не пустила до країни представника російської приватної військової кампанії «Вагнер», який прилетів до країни літаком.
В молдавському відомстві
«Громадянина ідентифікували як можливого представника приватної військової компанії з Російської Федерації (Вагнер). Чоловіку не було дозволено перетинати державний кордон, його повернули повітряним транспортом у вихідний стан», - зазначили в прикордонній службі Молдови.
Загалом за минулий тиждень у в’їзді до Молдови відмовили 182 іноземним громадянам, а також 46 транспортним засобам.
Також прикордонники нагадали, що через російське вторгнення в Україну для виключення безпекових ризиків на кордоні країни застосовуються додаткові протоколи безпеки із збільшеною перевіркою іноземних громадян.