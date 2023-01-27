Угорський опозиціонер Геленчер: «Українські закони про мову, освіту та нацменшини мають недоліки. Але нас більше об’єднує, ніж роз’єднує»

Українські закони про освіту, мову та нацменшини викликають роздратування в Будапешті і на сьогодні є ключовими проблемами в відносинах України та Угорщини. Зокрема, уряд Віктора Орбана вважає ці закони дискримінаційними щодо угорців, які проживають в Закарпатті, в той час, як українська влада говорить про те, що хоче допомогти їм інтегруватися в українське суспільство. В інтерв’ю ZN.UA, лідер парламентської опозиційної партії Momentum Ференц Геленчер, з яким поговорив Володимир Кравченко, пояснив позицію своєї політсили щодо зазначених законів.

«Momentum не вважають прийнятий закон про освіту, мови та нацменшини задовільними. Ми вважаємо дуже важливим, аби етнічні угорці, незалежно від того, в яких країнах проживають — Україні, Сербії, Румунії, Словаччині, володіли мовою титульної нації. Тому що це допоможе їм в житті здобути кращу освіту і мати кращі позиції на ринку праці. Але також важливо, щоби опановування мови титульної нації угорськомовними громадянами України не відбувалося насильницьким шляхом. Те, що викладання української мови для іншомовних національностей передбачається як рідної, а не як державної мови, призводить до природного людського спротиву щодо будь-якого примусу», – зазначив Геленчер.

Відповідаючи на питання, чи вважає політик ці закони дискримінаційними, він відповів, що «до них є зауваження». Він нагадав, що стосовно останнього закону про нацменшини, Угорщина відправила свої зауваження посольству України в Будапешті.

«Та, на мою думку, з поступом України до Євросоюзу, проблеми нівелюються, тому що законодавство України повинно бути синхронізовано з європейським законодавством», – підкреслив Гелечнер.

Врешті решт опозиційний політик вважає, що Україну та Угорщину об’єднує більше, ніж роз’єднує. Він зауважив, що етнічні угорці також захищають Україну від росіян на передовій.

«Закарпатські угорці теж воюють на передовій, тому що Україна — це їх батьківщина. Декілька днів тому ми спілкувались із угорцем, який ідеально сформував це питання: «Я — угорець, моя рідна мова — угорська, та все своє життя я прожив в Україні. Україна — моя батьківщина». І я думаю, що ці слова є квінтесенцією, суттю цього питання. Тому що лояльним ти можеш бути лише до однієї батьківщини», – додав Геленчер.