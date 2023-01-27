Фінляндія сигналізує про можливий вступ у НАТО до липневого саміту Альянсу

Фінляндія очікує незначного прогресу у питанні вступу в НАТО до травневих виборів у Туреччині. Анкара відмовляється ратифікувати заявку Гельсінкі, а також ще однієї скандинавської країни – Швеції. Про очікування вищезгаданого поступу для фінів заявив президент країни Саулі Нііністо, передає Bloomberg .