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2023-01-27
Фінляндія сигналізує про можливий вступ у НАТО до липневого саміту Альянсу
Туреччина та Угорщина є єдиними двома з 30 членів НАТО, які ще не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції, інформує
Більш чітко наміри скандинавських країн вступити до НАТО сформувалися після початку широкомасштабної війни в Україні
Фінляндія очікує незначного прогресу у питанні вступу в НАТО до травневих виборів у Туреччині. Анкара відмовляється ратифікувати заявку Гельсінкі, а також ще однієї скандинавської країни – Швеції. Про очікування вищезгаданого поступу для фінів заявив президент країни Саулі Нііністо, передає
Оксана Коваль, ZN.ua