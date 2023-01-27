Фінляндія сигналізує про можливий вступ у НАТО до липневого саміту Альянсу

Туреччина та Угорщина є єдиними двома з 30 членів НАТО, які ще не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції, інформує ZN.ua.

Фінляндія сигналізує про можливий вступ у НАТО до липневого саміту Альянсу
Більш чітко наміри скандинавських країн вступити до НАТО сформувалися після початку широкомасштабної війни в Україні
© depositphotos/Jbruiz

Фінляндія очікує незначного прогресу у питанні вступу в НАТО до травневих виборів у Туреччині. Анкара відмовляється ратифікувати заявку Гельсінкі, а також ще однієї скандинавської країни – Швеції. Про очікування вищезгаданого поступу для фінів заявив президент країни Саулі Нііністо, передає Bloomberg.


Оксана Коваль, ZN.ua





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