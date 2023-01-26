Вже наплавався: Тищенка звільнили з важливої посади та вигнали з "Слуги народу"

Очевидно, неузгоджений "тайський вояж" народного депутата від "Слуги Народу" Миколи Тищенка дорого йому обійшовся - обранця виключили з партії.

Про це заявила голова партії Олена Шуляк, інформує Апостроф .

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка із партії", - повідомила вона.

У свою чергу нардеп від "СН" Мар'яна Безугла вважає , що Миколу Тищенка мають вигнати з фракції, а не лише позбавити керівних посад.

"Микола Тищенко в Таїланді? А як же заборона від Президента? Значить, ошивається там ще раніше?", - зазначила вона.