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2023-01-26
Вже наплавався: Тищенка звільнили з важливої посади та вигнали з "Слуги народу"
Очевидно, неузгоджений "тайський вояж" народного депутата від "Слуги Народу" Миколи Тищенка дорого йому обійшовся - обранця виключили з партії.
Про це заявила голова партії Олена Шуляк, інформує
"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка із партії", - повідомила вона.
У свою чергу нардеп від "СН" Мар'яна Безугла вважає , що Миколу Тищенка мають вигнати з фракції, а не лише позбавити керівних посад.
"Микола Тищенко в Таїланді? А як же заборона від Президента? Значить, ошивається там ще раніше?", - зазначила вона.
Олексій Руденко, Апостроф