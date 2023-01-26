Вже наплавався: Тищенка звільнили з важливої посади та вигнали з "Слуги народу"

Очевидно, неузгоджений "тайський вояж" народного депутата від "Слуги Народу" Миколи Тищенка дорого йому обійшовся - обранця виключили з партії.

Про це заявила голова партії Олена Шуляк, інформує Апостроф.

"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 Статуту партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка із партії", - повідомила вона.

У свою чергу нардеп від "СН" Мар'яна Безугла вважає , що Миколу Тищенка мають вигнати з фракції, а не лише позбавити керівних посад.

"Микола Тищенко в Таїланді? А як же заборона від Президента? Значить, ошивається там ще раніше?", - зазначила вона.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліціїКулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції
Блок рекламы


Похожие новости
"Сподіваюся, після цього остаточно дійде до всіх": у нардепа Тищенка забрали посаду і готують до виключення з партії"Сподіваюся, після цього остаточно дійде до всіх": у нардепа Тищенка забрали посаду і готують до виключення з партії
США звільнили ув'язненого в Росії ветерана ВМССША звільнили ув'язненого в Росії ветерана ВМС
Заступника глави Одеської ОДА Муратова, якого затримали на хабарництві, звільнили з посадиЗаступника глави Одеської ОДА Муратова, якого затримали на хабарництві, звільнили з посади
Раді пропонують скасувати посади голів судів та ліквідувати Раду суддівРаді пропонують скасувати посади голів судів та ліквідувати Раду суддів
У Росії звільнили генерал-полковника ФСБ через витік даних та жаль про початок війни проти України – ЗМІУ Росії звільнили генерал-полковника ФСБ через витік даних та жаль про початок війни проти України – ЗМІ
"Зробили неймовірне": українці витурили росіян з важливої організації, викликавши в них істерику"Зробили неймовірне": українці витурили росіян з важливої організації, викликавши в них істерику
Президента Перу звинуватили в спробі державного перевороту та зняли з посадиПрезидента Перу звинуватили в спробі державного перевороту та зняли з посади
У Британії затримали та звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана — УПУ Британії затримали та звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана — УП
З Німеччини з ганьбою вигнали росіянку, яка ображала українців: "Чий Херсон?"З Німеччини з ганьбою вигнали росіянку, яка ображала українців: "Чий Херсон?"
Великобританія не згодна з бажанням Франції посадити Москву та Київ за стіл переговорівВеликобританія не згодна з бажанням Франції посадити Москву та Київ за стіл переговорів
Последние новости
Подгружаем последние новости