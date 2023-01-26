В окупованому Криму готуються до нової хвилі мобілізації наприкінці лютого – Генштаб

Вже з 1 лютого, за даними українських військових, на півострові припиняться усі ремонтні та будівельні роботи у бюджетних закладах, інформує ZN.ua.

В окупованому Криму готуються до нової хвилі мобілізації наприкінці лютого – Генштаб
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На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим росіяни готуються до чергової хвилі мобілізації, провести її мають намір наприкінці лютого. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 січня.

За інформацією українських військових, до 29 січня всі так звані державні та приватні заклади мають подати списки осіб на броню у військові комісаріати.

"Водночас з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та установах будуть припинені, а всі заплановані кошти - переспрямовані на забезпечення збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.


Богдан Затула, ZN.ua





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