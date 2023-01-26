В окупованому Криму готуються до нової хвилі мобілізації наприкінці лютого – Генштаб
Вже з 1 лютого, за даними українських військових, на півострові припиняться усі ремонтні та будівельні роботи у бюджетних закладах, інформує
На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим росіяни готуються до чергової хвилі мобілізації, провести її мають намір наприкінці лютого. Про це
За інформацією українських військових, до 29 січня всі так звані державні та приватні заклади мають подати списки осіб на броню у військові комісаріати.
"Водночас з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та установах будуть припинені, а всі заплановані кошти - переспрямовані на забезпечення збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.