У ГУР прокоментували розміщення ППО у Москві

Представник розвідки заявив, що російська столиця знаходиться у зоні ураження зброї ЗСУ, інформує ZN.ua.

У ГУР прокоментували розміщення ППО у Москві
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Представник ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що розташування засобів ППО у Москві з метою захисту Кремля, свідчить про те, що він знаходиться у зоні ураження українського озброєння. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Скібіцький вперше опосередковано підтвердив, що Україна здійснювала удари по території Росії. Раніше офіційний Київ ніяк не коментував вибухи на російських об’єктах.

Ведуча в один момент заявила, мовляв, росіяни "не ставлять ППО навколо Енгельса, вони поставили його в районі Кремля".

"Але це було після Енгельса. Це говорить про те, що якщо ми дістаємо до Енгельса, то дістанемо і до Кремля", – відповів Скібіцький.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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