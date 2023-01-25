У ГУР прокоментували розміщення ППО у Москві

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що розташування засобів ППО у Москві з метою захисту Кремля, свідчить про те, що він знаходиться у зоні ураження українського озброєння. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Скібіцький вперше опосередковано підтвердив, що Україна здійснювала удари по території Росії. Раніше офіційний Київ ніяк не коментував вибухи на російських об’єктах.

Ведуча в один момент заявила, мовляв, росіяни "не ставлять ППО навколо Енгельса, вони поставили його в районі Кремля".

"Але це було після Енгельса. Це говорить про те, що якщо ми дістаємо до Енгельса, то дістанемо і до Кремля", – відповів Скібіцький.