Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький привітали рішення уряду Німеччини про передачу Україні танків Leopard 2.

"Правильне рішення союзників і друзів НАТО відправити основні бойові танки в Україну. Разом з "Challenger-2" вони посилять оборонну вогневу міць України. Разом ми прискорюємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити міцний мир", - наголосив Сунак у Twitter.