Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2

Сунак заявив, що разом з "Challenger-2" вони посилять оборонну вогневу міць України, інформує ZN.ua.

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький привітали рішення уряду Німеччини про передачу Україні танків Leopard 2.

"Правильне рішення союзників і друзів НАТО відправити основні бойові танки в Україну. Разом з "Challenger-2" вони посилять оборонну вогневу міць України. Разом ми прискорюємо наші зусилля, щоб забезпечити перемогу України у цій війні та забезпечити міцний мир", - наголосив Сунак у Twitter.

Моравецький також зазначив: "Дякую канцлеру ФРН Олафу Шольцу. Рішення відправити Leopards в Україну є великим кроком до зупинки Росії. Разом ми сильніші".


Анна Конюченко, ZN.ua





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