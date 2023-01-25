Мер Мелітополя: росіяни брешуть про свої "успіхи", щоб приховати серйозні втрати

Мелітопольський міський голова Іван Федоров заявив, що росіяни на тлі великих втрат на фронті намагаються просувати в інтернеті дописи про свої "успіхи". Про це Федоров написав у своєму Telegram.

"Не маючи сил виграти війну на фронті, росіяни розгорнули інформаційну війну в інтернеті", — зазначив очільник Мелітополя.

Як сказав мер, протягом останніх днів окупанти поширювали історію про "вдалий наступ" російської армії на Запорізькому напрямку. Також вони розповідали про захоплення населених пунктів Кам’янське, Щербаки, Малі Щербаки та інших.

Федоров зазначив, що пропаганда росіян переслідувала наступні цілі:

- відвернути увагу від провалу на Донецькому напрямку;

- виправдати численні втрати на Запорізькому напрямку;

- посіяти зневіру, щоб жителі перестали чекати на деокупацію.

"Проте традиційно жодна історія окупантів не підкріплена фактами", — додав він.