Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України

Нідерланди збраються викупити 18 орендованих у Німеччини танків Leopard 2 та передати їх до України. Про це оголосив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв’ю Frankfurte Allgemeine Zeitung .

"Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити і безкоштовно віддати Україні. Тепер рішення про постачання Leopard має ухвалити німецький уряд. Якщо Німеччина відмовить, то Нідерланди з іншими країнами повинні будуть самі ухвалити рішення про постачання танків на двосторонній основі. Але ми ще не на тому етапі, і я не хочу чинити тиск на Німеччину", - сказав Рютте.

Чиновник пояснив, що має повне розуміння потреби України в західних танках. Рютте додав, що такий крок має сенс лише в координації з іншими країнами - наприклад, Фінляндією та Португалією. Однак рішення поки немає.