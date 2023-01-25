Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України

Зараз бойові машини перебувають в оренді.

Нідерланди збраються викупити 18 орендованих у Німеччини танків Leopard 2 та передати їх до України. Про це оголосив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв’ю Frankfurte Allgemeine Zeitung.

"Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити і безкоштовно віддати Україні.

Тепер рішення про постачання Leopard має ухвалити німецький уряд. Якщо Німеччина відмовить, то Нідерланди з іншими країнами повинні будуть самі ухвалити рішення про постачання танків на двосторонній основі. Але ми ще не на тому етапі, і я не хочу чинити тиск на Німеччину", - сказав Рютте.

Чиновник пояснив, що має повне розуміння потреби України в західних танках. Рютте додав, що такий крок має сенс лише в координації з іншими країнами - наприклад, Фінляндією та Португалією. Однак рішення поки немає.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліціїКулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції
Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"
Блок рекламы


Похожие новости
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
РФ підтягнула на південь України нових мобілізованих через великі втратиРФ підтягнула на південь України нових мобілізованих через великі втрати
Кулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліціїКулеба закликав нових партнерів, які мають на озброєнні Leopard 2, приєднатися до коаліції
На території РФ мобілізують чоловіків, депортованих з окупованих територій України – ОВАНа території РФ мобілізують чоловіків, депортованих з окупованих територій України – ОВА
У ній хрестили "мобіків" перед відправкою до України: у Росії спалахнула потужна пожежа у церкві - фото та відеоУ ній хрестили "мобіків" перед відправкою до України: у Росії спалахнула потужна пожежа у церкві - фото та відео
Західні танки для України – це добре, але рішення забарилось – ISWЗахідні танки для України – це добре, але рішення забарилось – ISW
Пентагон безпрецедентно нарощує виробництво артилерійських боєприпасів для УкраїниПентагон безпрецедентно нарощує виробництво артилерійських боєприпасів для України
Росія має відповідати: Велика палата ЄСПЛ винесла рішення за позовами України та Нідерландів проти РФРосія має відповідати: Велика палата ЄСПЛ винесла рішення за позовами України та Нідерландів проти РФ
Шольц під час виступу в Бундестазі: «Німеччина завжди буде однією з перших у підтримці України»Шольц під час виступу в Бундестазі: «Німеччина завжди буде однією з перших у підтримці України»
Пісторіус назвав терміни поставок Leopard в УкраїнуПісторіус назвав терміни поставок Leopard в Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости