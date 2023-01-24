Посадовці Сумщини записались до ЗСУ і "воюють" у спортклубах та ресторанах - розслідування

Посадовці Сумщини Дмитро Нагорний та Вадим Акпєров з партії "Європейська Солідарність" записались захищати Батьківщину. Спочатку їх приписали до Краснопільського військового комісаріату, звідки перевели до 3-го відділення охорони 3-го взводу охорони роти 3-го відділу Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, таким чином вони залишились в місті і ведуть розкішне життя, як і до війни.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа", інформує Апостроф.

Зазначається, що Нагорного та Акпєрова після їх "мобілізації" часто бачать в елітному спортклубі та в елітному місцевому ресторані.

Дмитро Нагорний – керівник Сумської обласної організації партії "Європейська солідарність", начальник управління майном, що передбачає опіку над вразливими комунальними підприємствами області: інтернатами, лікарнями, психічними диспансерами. Офіційна зарплата Нагорного у 2019, 2020 і 2021 сягала до 165 000 грн на місяць. Разом із заступницею він отримував сумарно близько 300 000 грн на місяць, тоді як інші працівники управління майном мали зарплату трохи більшу ніж 10 000 грн.

Дружина Нагорного має російське громадянство, документи про що з'явилися в мережі, володіє бізнесом у державі-агресорі, про що "Апостроф" писав раніше. Марина Нагорна також представляє "Європейську Солідарність", працює у Секретаріаті партії. В Сумах вона їздить на незадекларованому Porsche Cayenne. За тиждень до повномасштабного вторгнення Марина Нагорна їздила до рф. Відомості про наявність паспорту громадянки рф, російський закордонний паспорт та відомості про індивідуальне підприємництво у росії Нагорної досі відображаються у російських базах даних.

Вадим Акпєров купив у вересні 2022 автомобіль BMW Х7 2019 року (ринкова вартість - $80-90 тисяч), записав його на батька - Вагіфа Акпєрова. Нові пункти декларації Акпєрова опублікувати нема можливості, проте купівлю BMW Х7 підтвердило джерело у НАБУ. В Акпєрова офіційна зарплата у Сумській райадміністрації лише за 2020 склала 663 тис грн.

"Можливо, що Акпєров та Нагорний, підготувавши таким чином себе до захисту Батьківщини, скоро поїдуть на Донбас, допомагати землякам. Але, не виключено, виходячи з їх життєвого шляху, способу шикарно проводити дозвілля та можливі зв’язки із місцевим військовим керівництвом, у разі постановки конкретної бойової задачі із відправки на передову, Нагорний та Акпєров максимально постараються цього не робити", - йдеться в матеріалі.


Іван Троянов, Апостроф





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