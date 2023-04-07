Онуфрій, Гедеон і ще понад 20 священників УПЦ МП мають російські паспорти – розслідування

В РНБО кажуть, що серед священників УПЦ МП "дуже багато російських шпигунів".

Понад 20 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) мають російські паспорти, серед них - митрополит Онуфрій (Орест Березовський), йдеться розслідуванні " Української правди ", інформує ZN.ua .

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Українські священники, які мають російські паспорти:

Онуфрій отримав свій чинний російський паспорт у Москві 20 березня 2002 року, свідчить витяг із системи "Роспаспорт". 23 червня 2003 року він оформив ще й закордонний паспорт громадянина РФ . І це вже не перші його російські документи. До цього він робив російський закордонний паспорт в 1998 році: це означає, що паспорт громадянина РФ у нього з'явився до 2002-го;

. І це вже не перші його російські документи. До цього він робив російський закордонний паспорт в 1998 році: це означає, що паспорт громадянина у нього з'явився до 2002-го; архієрей УПЦ МП та намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон) отримав російський паспорт у Москві в 2019 році, а в 2020-му - аж два закордонних паспорти громадянина РФ . У січні 2023 року Гедеон проводив службу в російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну.

. У січні 2023 року Гедеон проводив службу в російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ та російського нападу на Україну. колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов) отримав роспаспорт у грудні 2022 року. До цього, після окупації Ізюма, він продовжував молитись за патріарха Кіріла та приймав у себе в храмі представників окупаційної адміністрації Харківської області. Після деокупації Ізюма Іванов втік до Бєлгорода, де і отримав російський документ;

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Решту імен журналісти обіцяють опублікувати найближчим часом.