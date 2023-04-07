Онуфрій, Гедеон і ще понад 20 священників УПЦ МП мають російські паспорти – розслідування

В РНБО кажуть, що серед священників УПЦ МП "дуже багато російських шпигунів".

Понад 20 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) мають російські паспорти, серед них - митрополит Онуфрій (Орест Березовський), йдеться розслідуванні "Української правди", інформує ZN.ua.

Онуфрій, Гедеон і ще понад 20 священників УПЦ МП мають російські паспорти – розслідування
© УПЦ/Facebook

Українські священники, які мають російські паспорти:

  • Онуфрій отримав свій чинний російський паспорт у Москві 20 березня 2002 року, свідчить витяг із системи "Роспаспорт". 23 червня 2003 року він оформив ще й закордонний паспорт громадянина РФ. І це вже не перші його російські документи. До цього він робив російський закордонний паспорт в 1998 році: це означає, що паспорт громадянина РФ у нього з'явився до 2002-го;
  • архієрей УПЦ МП та намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон) отримав російський паспорт у Москві в 2019 році, а в 2020-му - аж два закордонних паспорти громадянина РФ. У січні 2023 року Гедеон проводив службу в російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну.
  • колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов) отримав роспаспорт у грудні 2022 року. До цього, після окупації Ізюма, він продовжував молитись за патріарха Кіріла та приймав у себе в храмі представників окупаційної адміністрації Харківської області. Після деокупації Ізюма Іванов втік до Бєлгорода, де і отримав російський документ;
  • митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);
  • вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);
  • вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);
  • керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);
  • керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);
  • керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Решту імен журналісти обіцяють опублікувати найближчим часом.

В одному з останніх інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП) "дуже багато шпигунів РФ". Частину з них розсекретили, деяких із розсекречених обміняли на українських полонених.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС ЧехіїРада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Блок рекламы


Похожие новости
На Волині застрелився начальник прикордонної застави, розпочато розслідування — ЗМІНа Волині застрелився начальник прикордонної застави, розпочато розслідування — ЗМІ
Український виробник БПЛА, чий дрон зможе приземлитися в Москві 9 травня, отримає понад 20 млн грн: конкурсУкраїнський виробник БПЛА, чий дрон зможе приземлитися в Москві 9 травня, отримає понад 20 млн грн: конкурс
США оголосили новий пакет допомоги Україні на понад $2,5 млрд: повний список озброєнь і технікиСША оголосили новий пакет допомоги Україні на понад $2,5 млрд: повний список озброєнь і техніки
Російські спецслужби вилучають паспорти високопосадовців: "щоб зупинити дезертирство"Російські спецслужби вилучають паспорти високопосадовців: "щоб зупинити дезертирство"
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
WSJ розповіла, що російські спецслужби стежили за журналістом Гершковичем до затриманняWSJ розповіла, що російські спецслужби стежили за журналістом Гершковичем до затримання
Понад 500 мелітопольців перебувають у тюрмах окупантів – ФедоровПонад 500 мелітопольців перебувають у тюрмах окупантів – Федоров
Затримані в Словенії російські шпигуни були агентами Служби зовнішньої розвідки РФ — The GuardianЗатримані в Словенії російські шпигуни були агентами Служби зовнішньої розвідки РФ — The Guardian
Бербок: «Європейські країни мають налагодити спільне виробництво боєприпасів»Бербок: «Європейські країни мають налагодити спільне виробництво боєприпасів»
Росія хоче паспортизувати 80% населення окупованих територій – ФедоровРосія хоче паспортизувати 80% населення окупованих територій – Федоров
Последние новости
Подгружаем последние новости