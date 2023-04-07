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2023-04-07
Онуфрій, Гедеон і ще понад 20 священників УПЦ МП мають російські паспорти – розслідування
В РНБО кажуть, що серед священників УПЦ МП "дуже багато російських шпигунів".
Понад 20 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) мають російські паспорти, серед них - митрополит Онуфрій (Орест Березовський), йдеться розслідуванні "
© УПЦ/Facebook
Українські священники, які мають російські паспорти:
- Онуфрій отримав свій чинний російський паспорт у Москві 20 березня 2002 року, свідчить витяг із системи "Роспаспорт". 23 червня 2003 року він оформив ще й закордонний паспорт громадянина РФ. І це вже не перші його російські документи. До цього він робив російський закордонний паспорт в 1998 році: це означає, що паспорт громадянина РФ у нього з'явився до 2002-го;
- архієрей УПЦ МП та намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон) отримав російський паспорт у Москві в 2019 році, а в 2020-му - аж два закордонних паспорти громадянина РФ. У січні 2023 року Гедеон проводив службу в російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну.
- колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов) отримав роспаспорт у грудні 2022 року. До цього, після окупації Ізюма, він продовжував молитись за патріарха Кіріла та приймав у себе в храмі представників окупаційної адміністрації Харківської області. Після деокупації Ізюма Іванов втік до Бєлгорода, де і отримав російський документ;
- митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);
- вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);
- вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);
- керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);
- керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);
- керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).
Решту імен журналісти обіцяють опублікувати найближчим часом.
В одному з останніх інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данилов
Анастасія Дейна, ZN.ua