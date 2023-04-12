На розслідування витоку секретних даних Пентагону можуть піти місяці – CNN

У Пентагоні та Мін’юсті вже визначили кілька пріоритетних цілей розслідування.

Міжвідомче розслідування щодо витоку секретних документів Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки набуває форми, але на його завершення можуть знадобитися місяці, пише CNN із посиланням на трьох офіційних представників США , інформує ZN.ua .

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За даними видання, заходи проводять під керівництвом Управління з розвідки та безпеки Пентагону. Наразі Міноборони вивчає вплив "зливу" даних на національну безпеку своєї держави, а Міністерство юстиції розпочинає кримінальне розслідування з пошуку причетних до правопорушення.

Джерела розповіли, що розслідування переважно буде з’ясовувати, чи не були поставлені під загрозу будь-які джерела й методи після публікації секретних даних у соціальних мережах. Також чиновники спробують визначити масштаби витоку, оскільки досі невідомо, чи було його локалізовано та чи циркулюють мережею додаткові папери.

Як додав один з високопоставлених представників оборони Штатів, Пентагон не зосереджується на джерелі "зливу", але вивчатиме, як у відомстві поширюється таємна інформація та чи треба змінити те, хто її отримує кожного дня.

"Надто багато людей мають доступ до дуже чутливої інформації", — сказав високопоставлений чиновник США , додавши, що "тисячі" людей могли бачити ці документи до їх публікації в інтернеті.

Він додав, що "витік даних" представляє з себе фотографії зім’ятих документів, які начебто були запхнуті в кишеню. Це може вказувати на те, що порушник не мав повноважень забирати секретні папери додому, як мають право робити "багато" інших співробітників Пентагону.