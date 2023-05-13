Під ворожим вогнем перебували п’ять громад Сумщини — ОВА

Окупанти били з мінометів, артилерії та ПТКР.

В ніч на 13 травня та зранку було зафіксовано вісім ворожих обстрілів (52 вибухи) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, інформує ZN.ua.

Під ворожим вогнем перебували п’ять громад Сумщини — ОВА
Фото ілюстративне
© Нацполіція
  • Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив мінометний обстріл, 14 вибухів.
  • Середино-Будська громада: війська РФ вдарили зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (десять вибухів).
  • Есманська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (чотири вибухи) та мінометів (шість вибухів).
  • Свеська громада: окупанти били з мінометів, зафіксовано чотири вибухи.
  • Краснопільська громада: ворог здійснив ракетний обстріл з ПТКР, зафіксовано два вибухи.

«Без уражень», - додали в ОВА.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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