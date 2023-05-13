Новостей.COM ⇒
2023-05-13
Під ворожим вогнем перебували п’ять громад Сумщини — ОВА
Окупанти били з мінометів, артилерії та ПТКР.
В ніч на 13 травня та зранку було зафіксовано вісім ворожих обстрілів (52 вибухи) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це
Фото ілюстративне© Нацполіція
- Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив мінометний обстріл, 14 вибухів.
- Середино-Будська громада: війська РФ вдарили зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (десять вибухів).
- Есманська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (чотири вибухи) та мінометів (шість вибухів).
- Свеська громада: окупанти били з мінометів, зафіксовано чотири вибухи.
- Краснопільська громада: ворог здійснив ракетний обстріл з ПТКР, зафіксовано два вибухи.
«Без уражень», - додали в ОВА.
Анастасія Гурін, ZN.ua