Під ворожим вогнем перебували п’ять громад Сумщини — ОВА

Окупанти били з мінометів, артилерії та ПТКР.

В ніч на 13 травня та зранку було зафіксовано вісім ворожих обстрілів (52 вибухи) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, інформує ZN.ua .

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Зноб-Новгородська громада: ворог здійснив мінометний обстріл, 14 вибухів.

Середино-Будська громада: війська РФ вдарили зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (десять вибухів).

вдарили зі ствольної артилерії (12 вибухів) та мінометів (десять вибухів). Есманська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (чотири вибухи) та мінометів (шість вибухів).

Свеська громада: окупанти били з мінометів, зафіксовано чотири вибухи.

Краснопільська громада: ворог здійснив ракетний обстріл з ПТКР, зафіксовано два вибухи.

«Без уражень», - додали в ОВА.