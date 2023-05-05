Правоохоронець із Сумщини збирався продати паролі для блокпостів області
За його словами база даних призначалась контрабандистам, але в ДБР припускають іншу версію.
Правоохоронець із Сумської області планував продати дані про розташування українських блокпостів та військових частин, а також паролі на блокпостах. Вартість зібраної ним «бази» він оцінив у 40 тисяч гривень, інформує
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Вартість зібраного ним пакету даних чоловік оцінив у 40 тисяч гривень. При цьому в ДБР не виключають, що за оборудкою могли стояти ворожі спецслужби, а дані могли передати до спецслужб РФ, які часто «кришують» контрабанду.
Правоохоронця затримали ще в лютому під час спецоперації в момент одержання грошей. Йому висунуто обвинувачення у несанкціонованому поширенні інформації про озброєння та розміщення Збройних сил України, та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 114-2 та ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. В травні обвинувальний акт направлено до суду.