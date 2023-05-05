Правоохоронець із Сумщини збирався продати паролі для блокпостів області

За його словами база даних призначалась контрабандистам, але в ДБР припускають іншу версію.

Правоохоронець із Сумської області планував продати дані про розташування українських блокпостів та військових частин, а також паролі на блокпостах. Вартість зібраної ним «бази» він оцінив у 40 тисяч гривень, інформує ZN.ua .

Як з’ясували слідчі Державного бюро розслідувань, працівник правоохоронних органів мав доступ до цих секретних даних та за гроші хотів «допомогти» контрабандистам безперешкодно перевозити до Росії цигарки. Для цього він почав збирати дані про паролі, розташування українських військових, у тому числі керівного складу, можливу наявність у підрозділів тепловізорів та іншу інформацію.

Вартість зібраного ним пакету даних чоловік оцінив у 40 тисяч гривень. При цьому в ДБР не виключають, що за оборудкою могли стояти ворожі спецслужби, а дані могли передати до спецслужб РФ , які часто «кришують» контрабанду.

Правоохоронця затримали ще в лютому під час спецоперації в момент одержання грошей. Йому висунуто обвинувачення у несанкціонованому поширенні інформації про озброєння та розміщення Збройних сил України, та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 114-2 та ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. В травні обвинувальний акт направлено до суду.