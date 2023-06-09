Бельгія продовжуватиме підтримку України, навіть попри розслідування з приводу використання її зброї на території Росії

З відповідною заявою виступили у оборонному відомстві країни.

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила, що попри розслідування з приводу використання бельгійської зброї на території Росії, країна все одно продовжить надавати підтримку Україні. Про це повідомляє Le Soir, інформує ZN.ua.

Бельгія продовжуватиме підтримку України, навіть попри розслідування з приводу використання її зброї на території Росії
© f-legion.com

За її словами, Брюссель чекає офіційної відповіді Києва на запит щодо використання бельгійських гвинтівок бійцям, які атакували Бєлгородську область.

"15 червня відбудеться засідання контактної групи по Україні, якщо до того часу не буде відповіді, я буду говорити про це з міністром оборони Олексієм Резніковим", – розповіла міністерка.

Очільниця бельгійського оборонного відомства нагадала, що всі поставки зброї в Україну супроводжуються документом, в якому зазначається, що їхньою метою є оборона території України, а не напад на іншу державу.

У цьому документі також зазначено важливість дотримання прав людини та міжнародних норм.

"Бельгія, однак, у будь-якому випадку постачатиме Україні зброю", – додала Дедондер.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Ратніков закликає Кличка піти у відставку одночасноРатніков закликає Кличка піти у відставку одночасно
Українська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархівУкраїнська журналістка опублікувала докази торгівлі паспортами Мальти для російських олігархів
"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23
Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16
Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"
Блок рекламы


Похожие новости
Бельгія передасть ЗСУ боєприпаси на 32 млн євроБельгія передасть ЗСУ боєприпаси на 32 млн євро
Донецький "воєнкор" схвалював російську агресію та знімав сюжети на сході України для росЗМІ, за що отримав підозруДонецький "воєнкор" схвалював російську агресію та знімав сюжети на сході України для росЗМІ, за що отримав підозру
Японія підписала контракти на виробництво гіперзвукової зброї вартістю понад $2 мільярдиЯпонія підписала контракти на виробництво гіперзвукової зброї вартістю понад $2 мільярди
У Держфінмоніторингу розповіли, що зроблено для визнання Росії державою, що фінансує тероризмУ Держфінмоніторингу розповіли, що зроблено для визнання Росії державою, що фінансує тероризм
Росія не повинна досягти своїх військових цілей у війні на території України – президентка УгорщиниРосія не повинна досягти своїх військових цілей у війні на території України – президентка Угорщини
Парламент Швейцарії відмовився виділити України п'ять мільярдів франківПарламент Швейцарії відмовився виділити України п'ять мільярдів франків
Боррель: Більша частина країн Латинської Америки засуджують агресивне вторгнення Росії на територію УкраїниБоррель: Більша частина країн Латинської Америки засуджують агресивне вторгнення Росії на територію України
Зеленський заперечив причетність України до вибухів на газопроводі Nord StreamЗеленський заперечив причетність України до вибухів на газопроводі Nord Stream
В Олешках 80% території під водою: окупанти заявили, що за спробу евакуюватися розстрілюватимуть на місціВ Олешках 80% території під водою: окупанти заявили, що за спробу евакуюватися розстрілюватимуть на місці
Американська розвідка схиляється до провини Росії в підриві Каховської ГЕСАмериканська розвідка схиляється до провини Росії в підриві Каховської ГЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости