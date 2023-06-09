Бельгія продовжуватиме підтримку України, навіть попри розслідування з приводу використання її зброї на території Росії

З відповідною заявою виступили у оборонному відомстві країни.

Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер заявила, що попри розслідування з приводу використання бельгійської зброї на території Росії, країна все одно продовжить надавати підтримку Україні. Про це повідомляє Le Soir, інформує ZN.ua .

© f-legion.com

За її словами, Брюссель чекає офіційної відповіді Києва на запит щодо використання бельгійських гвинтівок бійцям, які атакували Бєлгородську область.

"15 червня відбудеться засідання контактної групи по Україні, якщо до того часу не буде відповіді, я буду говорити про це з міністром оборони Олексієм Резніковим", – розповіла міністерка.

Очільниця бельгійського оборонного відомства нагадала, що всі поставки зброї в Україну супроводжуються документом, в якому зазначається, що їхньою метою є оборона території України, а не напад на іншу державу.

У цьому документі також зазначено важливість дотримання прав людини та міжнародних норм.

"Бельгія, однак, у будь-якому випадку постачатиме Україні зброю", – додала Дедондер.