"Діди воювали": вчений показав лист гетьмана України про завоювання Москви

Вчені нагадали про те, що у відділі рукописів Бібліотеки Польської Академії наук зберігається лист гетьмана Петра Сагайдачного до королевича Владислава. У ньому вказано про успішні завоювання міст на території Московської держави під час військової кампанії 1618 року, інформує Апостроф.

Про це розповів доктор історичних наук, сержант Збройних сил України Тарас Чухліб у соцмережі Facebook.

Він зазначив, що лист надрукований в одному зі збірників документів польською мовою.

"У ньому український гетьман доповідає головнокомандувачу польсько-українсько-литовського війська Речі Посполитої, що знищив московські міста Лівни, Вязьму Коломну та Можайськ. У цьому листі також згадується про успішні військові операції на території Московського царства полковників Війська Запорозького Михайла Дорошевича (Дорошенка) та Богдана Конші", - зауважив науковець.

Лист було написано під час походу військ Сагайдачного на Москву. Тоді запорізькі козаки змогли здійснити багато успішних рейдів на території Московії та з тріумфом повернутися в Україну.

Примітно, що серед умов для участі Сагайдачного у поході на прохання королевича Владислава Вази - сина польського короля, Великого князя Литовського, Великого князя Руського, короля Шведської імперії Сигізмунда Третього:

  • розширення козацьких територій у Речі Посполитій;
  • свобода православної віри в Україні;
  • збільшення чисельності реєстрового козацького війська;
  • визнання РП української адміністративної та судової автономії.

Як відомо, цей військовий похід завершився підписанням 11 грудня 1618 року Деулінського перемир'я. Воно вважається найбільшим успіхом Речі Посполитої у боротьбі з Московією. Вона отримала 29 міст, зокрема українські та білоруські, раніше захоплені московським військом.

Сам Сагайдачний у Києві отримав титул "гетьмана України", а козаки за участь у поході - грошові винагороди.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"
Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – БлащакПольща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – Блащак
Балтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танкиБалтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танки
Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильноМоравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно
Блок рекламы


Похожие новости
Росія посилює ППО навколо Москви на тлі побоювань безпілотних ударівРосія посилює ППО навколо Москви на тлі побоювань безпілотних ударів
Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України. Там важка артилеріяФінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України. Там важка артилерія
Попри оптимістичні прогнози, США та Німеччина так і не домовилися щодо танків для України — CNNПопри оптимістичні прогнози, США та Німеччина так і не домовилися щодо танків для України — CNN
Іран не визнає відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України – глава МЗСІран не визнає відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України – глава МЗС
Прем'єр-міністерка Фінляндії пообіцяла роки підтримки для УкраїниПрем'єр-міністерка Фінляндії пообіцяла роки підтримки для України
Путін переконує росіян, що війна проти України – це ще одна «Велика Вітчизняна» – ISWПутін переконує росіян, що війна проти України – це ще одна «Велика Вітчизняна» – ISW
Атака на самобутність: NYT про те, як росіяни крадуть мистецтво УкраїниАтака на самобутність: NYT про те, як росіяни крадуть мистецтво України
Великобританія направить до України танковий ескадрон – The IndependentВеликобританія направить до України танковий ескадрон – The Independent
Моравецький спробує переконати Німеччину щодо танків для УкраїниМоравецький спробує переконати Німеччину щодо танків для України
МАГАТЕ направить експертів на всі атомні електростанції УкраїниМАГАТЕ направить експертів на всі атомні електростанції України
Последние новости
Подгружаем последние новости