"Діди воювали": вчений показав лист гетьмана України про завоювання Москви

Вчені нагадали про те, що у відділі рукописів Бібліотеки Польської Академії наук зберігається лист гетьмана Петра Сагайдачного до королевича Владислава. У ньому вказано про успішні завоювання міст на території Московської держави під час військової кампанії 1618 року, інформує Апостроф .

Про це розповів доктор історичних наук, сержант Збройних сил України Тарас Чухліб у соцмережі Facebook.

Він зазначив, що лист надрукований в одному зі збірників документів польською мовою.

"У ньому український гетьман доповідає головнокомандувачу польсько-українсько-литовського війська Речі Посполитої, що знищив московські міста Лівни, Вязьму Коломну та Можайськ. У цьому листі також згадується про успішні військові операції на території Московського царства полковників Війська Запорозького Михайла Дорошевича (Дорошенка) та Богдана Конші", - зауважив науковець.

Лист було написано під час походу військ Сагайдачного на Москву. Тоді запорізькі козаки змогли здійснити багато успішних рейдів на території Московії та з тріумфом повернутися в Україну.

Примітно, що серед умов для участі Сагайдачного у поході на прохання королевича Владислава Вази - сина польського короля, Великого князя Литовського, Великого князя Руського, короля Шведської імперії Сигізмунда Третього:

розширення козацьких територій у Речі Посполитій;

свобода православної віри в Україні;

збільшення чисельності реєстрового козацького війська;

визнання РП української адміністративної та судової автономії.

Як відомо, цей військовий похід завершився підписанням 11 грудня 1618 року Деулінського перемир'я. Воно вважається найбільшим успіхом Речі Посполитої у боротьбі з Московією. Вона отримала 29 міст, зокрема українські та білоруські, раніше захоплені московським військом.

Сам Сагайдачний у Києві отримав титул "гетьмана України", а козаки за участь у поході - грошові винагороди.