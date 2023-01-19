У зіткненні з Leopard російська армія не має шансів. Але ЗСУ потрібен "кулак" — генерал Скшипчак

Україні потрібно створити "танковий кулак", який налічуватиме до 400 танків. Для цього підійдуть німецькі Leopard 2 - практично досконала зброя. Так вважає польський генерал Вальдемар Скшипчак, танкіст за фахом, про що він й сказав під час інтерв'ю BBC Україна , інформує ZN.ua .

"У зіткненні з цими танками (Leopard 2 - ред.) російські, включно з їхнім розхваленим Т-14 Армата, не мають шансів", - наголосив генерал.

Якби кожна з країн Європи, у яких є ці танки, надала б їх ЗСУ, то можна було б сформувати два батальйони, один з яких налічує від 31 до 40 одиниць. Очевидно, що це мало б вплив на перебіг війни, зазначив Скшипчак.

Та якщо Україна отримає, скажімо, 30 танків - цього буде мало, додає генерал.

"Потрібно всім країнам скластися й надати Україні ці танки. Якщо матиме такий "кулак", то українська армія розіб'є російську", - наголосив польський генерал.