У Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури – ОВА

У Львові росіяни обстріляли об’єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води», - написав Козицький

Начальник ОВА закликав залишатися в укриттях.

Нагадаємо, про влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури 14 січня повідомляють також Київ та Харків. Зокрема, у Харкові зникло світло, вода, та зупинилося метро.

Наразі аварійні відключення світла застосовують у 11 областях.