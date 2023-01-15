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2023-01-15
У Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури – ОВА
Можливі перебої у постачанні світла та води.
Фото ілюстративне© Getty Images
У Львові росіяни обстріляли об’єкт критичної інфраструктури. Про це
«Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води», - написав Козицький
Начальник ОВА закликав залишатися в укриттях.
Нагадаємо, про влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури 14 січня повідомляють також Київ та Харків. Зокрема, у Харкові зникло світло, вода, та зупинилося метро.
Наразі аварійні відключення світла застосовують у 11 областях.
Лія Ільченко, ZN.ua