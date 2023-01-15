Медикаменти для лікування онкології та серцево-судинних захворювань закуплено менше ніж на 100% — Адаманов

Виконуючий обов’язки гендиректора ДП «Медичні закупівлі України» заявив, що є величезна кількість випадків, коли в лікарні ліки є, а лікарі продають їх пацієнтам, інформує ZN.ua.

Медикаменти для лікування онкології та серцево-судинних захворювань закуплено менше ніж на 100% — Адаманов
© pixabay/dertrick

В Україні медикаменти для лікування дорослої онкології закуплено на 97,14%, серцево-судинних захворювань – на 98%, заявив виконувач обов’язків гендиректора «Медзакупівлі» Едем Адаманов в інтерв'ю з редактором відділу соціум ZN.UA Аллою Котляр.

На запитання, чому ліки за пріоритетними для країни напрямами, такими як онкологія та серцево-судинні захворювання, не було закуплено на 100%, Адаманов відповів: "Насправді закупівельники — останні в ланцюжку. Є багато стейкхолдерів — Державний експертний центр, залучені експерти, МОЗ, постачальники. Але, звісно, пацієнти цього не бачать, їм це не потрібно. Вони сплачують податки і хочуть отримати ліки. І МЗУ багато працює з різними стейкхолдерами, аби на кожному етапі вони якісніше виконували свою роботу.Є багато викликів, зараз ми аналізуємо їх".

За його словами, є величезна кількість випадків, коли в лікарні ліки є, а лікарі їх пацієнтам продають.

"Ми знаємо, що ці ліки є, бачимо в MedData, за бухгалтерією. До нас часто безпосередньо звертаються пацієнти— мовляв, їм сказали, що безплатних ліків немає, і просять гроші. Але ми — не правоохоронний орган. Ми можемо тільки зателефонувати в лікарню й запитати, чому вони не віддають людям ліки, якщо ми бачимо в системі залишки. Проте нам не вистачить ресурсів у такому ручному режимі реагувати на кожен запит", - зазначив в.о. гендиректора.

Адаманов вважає, що завдяки «e-Stock» люди матимуть можливість бачити наявність ліків.

Він наголосив, що лікарні не дуже активно надають інформацію про ліки в систему, не хочуть звітувати.

"Буває, наприклад, пацієнти скаржаться, що в деяких лікарнях немає деяких препаратів. Починаємо аналізувати, і бачимо у своїй системі, що окремі регіони щомісячно звітують про наявність у них препарату. А потім у певний день списується одразу піврічна потреба. Виявляється, раніше забували, не мали актів, а потім побачили, що на складі ліків уже немає. І в нас раптово з’являється нуль на залишку, а за день це неможливо вирішити, бо закупівельний цикл триває багато місяців", - розповів Адаманов.

Гендиректор підкреслив, що важливо, щоб лікарні усвідомили, що за помилкою в системі стоїть величезна купа процесів, і якщо їх не почати вчасно, то людина може не отримати необхідне лікування. Система «e-Stock», за його словами, сильно ускладнить таке списання.

По медицині загалом зменшення видатків у держбюджеті на цей рік — 10 відсотків.

"Ми розуміємо цей виклик і вже плануємо, як реагувати на нього. Наприклад, на 3 січня ми вже отримали понад 25 відсотків медичних товарів (на 1,5 мільярда гривень), що були закуплені у 2022 році. Інша частина закупленого торік буде їхати впродовж цього року. А те, що законтрактуємо у 2023-му, частково також приїде цього року, а частково — у 2024-му. І так балансуватимемо до того моменту, поки не збільшаться видатки, щоб ми могли сформувати буфер", - зазначив Адаманов.

Гендиректор на запитання, чи будуть забезпечені пацієнти певними препаратами на 100 відсотків, відповів: "Кінцева мета — звісно, завжди забезпечити потреби на 100 відсотків. На жаль, не завжди це вдається зробити через бюджет, який виділяється на охорону здоров’я. Але ми маємо добрий результат. Наприклад, у 2022 році, попри інфляцію, девальвацію валюти, повномасштабне вторгнення, станом на 3 січня ми закрили централізовану номенклатуру майже на 96 відсотків. Тобто потреби, подані регіонами, покрили, хоч і не всюди рівномірно. Для порівняння: у 2021 році, який був значно комфортніший і стабільніший, ми закупили 93 відсотки від цього переліку".

За його словами, в межах централізованих закупівель-2022 повністю закуплені медичні товари за напрямами "Допоміжні репродуктивні технології", "Орфанні захворювання", "Муковісцидоз", "Скринінг новонароджених", ДЦП, розсіяний склероз тощо.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Блок рекламы


Похожие новости
В Миколаївську область повернулося близько 100 тисяч людей — КімВ Миколаївську область повернулося близько 100 тисяч людей — Кім
Пошкоджено понад 100 будівель: фото та відео наслідків ракетного удару по ОчаковуПошкоджено понад 100 будівель: фото та відео наслідків ракетного удару по Очакову
Україна офіційно звернулася до Грузії з проханням передати Саакашвілі на лікування – ПодолякУкраїна офіційно звернулася до Грузії з проханням передати Саакашвілі на лікування – Подоляк
Актори, співаки, пропагандисти: Зеленський запровадив санкції проти понад 100 росіянАктори, співаки, пропагандисти: Зеленський запровадив санкції проти понад 100 росіян
З 24 лютого російські вбивці забрали життя щонайменше 453 українських дітейЗ 24 лютого російські вбивці забрали життя щонайменше 453 українських дітей
РФ втратила в Україні понад 96 тисяч солдатів, а здатися в полон хочуть менше 5% від цього числаРФ втратила в Україні понад 96 тисяч солдатів, а здатися в полон хочуть менше 5% від цього числа
Папа Римський закликав менше витрачати на Різдво та жертвувати УкраїніПапа Римський закликав менше витрачати на Різдво та жертвувати Україні
Росіяни використовують щонайменше десять військових аеродромів у Криму – Радіо СвободаРосіяни використовують щонайменше десять військових аеродромів у Криму – Радіо Свобода
The Guardian: В Бахмуті українські і російські солдати часом воюють на відстані 100 метрів один від одногоThe Guardian: В Бахмуті українські і російські солдати часом воюють на відстані 100 метрів один від одного
Зеленський відзначив нагородами 100 військових, 24 - посмертноЗеленський відзначив нагородами 100 військових, 24 - посмертно
Последние новости
Подгружаем последние новости