У Прігожина на фронт вербують ув'язнених-жінок — правозахисники

Приватна військова компанія Вагнера, власником якої є Євгеній Пригожин, почала вербувати жінок-в’язнів для участі у війні проти України. Про це розповіла засновниця фонду «Русь сидящая» Ольга Романова в інтерв’ю LRT.lt.

«За нашими даними, жінок уже відправляють на фронт: наприкінці грудня забрали першу партію з Краснодарського краю, але ми поки що нічого не знаємо про їхню подальшу долю», — розповіла Романова.

Вона також повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення її організація отримує листи від жінок-в'язнів з проханнями «сприяти їх відправленню на війну».

Крім того, про вербування в ПВК Вагнера повідомляють родичі іноземних в'язнів: громадян Узбекистану, Киргизстану, Азербайджану та Африканських республік.