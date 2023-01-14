У Прігожина на фронт вербують ув'язнених-жінок — правозахисники

Перша група вже вирушила на війну.

У Прігожина на фронт вербують ув'язнених-жінок — правозахисники
© Telegram-канал «ZERGULIO»

Приватна військова компанія Вагнера, власником якої є Євгеній Пригожин, почала вербувати жінок-в’язнів для участі у війні проти України. Про це розповіла засновниця фонду «Русь сидящая» Ольга Романова в інтерв’ю LRT.lt.

«За нашими даними, жінок уже відправляють на фронт: наприкінці грудня забрали першу партію з Краснодарського краю, але ми поки що нічого не знаємо про їхню подальшу долю», — розповіла Романова.

Вона також повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення її організація отримує листи від жінок-в'язнів з проханнями «сприяти їх відправленню на війну».

Крім того, про вербування в ПВК Вагнера повідомляють родичі іноземних в'язнів: громадян Узбекистану, Киргизстану, Азербайджану та Африканських республік.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Блок рекламы


Похожие новости
Бутусов: на фронті значна кількість воїнів отримали обмороженняБутусов: на фронті значна кількість воїнів отримали обмороження
Найгарячіша точка фронту: у мережі показали супутникові фото Бахмута "до" та "після"Найгарячіша точка фронту: у мережі показали супутникові фото Бахмута "до" та "після"
Україні на фронті не вистачає передової зброї. ЗСУ тримаються і чекають на постачання – БудановУкраїні на фронті не вистачає передової зброї. ЗСУ тримаються і чекають на постачання – Буданов
Правозахисники закликають Зеленського ветувати законопроєкт, який несе додаткову відповідальність для військовихПравозахисники закликають Зеленського ветувати законопроєкт, який несе додаткову відповідальність для військових
В УПЦ МП скандальне відео з молитвою "за росію" назвали провокацією: "багато зараз на фронті..."В УПЦ МП скандальне відео з молитвою "за росію" назвали провокацією: "багато зараз на фронті..."
Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"Винищувачі рф влаштували провокацію в зоні навчань НАТО, в альянсі вирішили згладити інцидент: "Не прагнемо конфронтації"
Росіяни вербують до ПВК “Вагнера” працівників заводів і примусово відправляють на війну медиків на Луганщині — ГенштабРосіяни вербують до ПВК “Вагнера” працівників заводів і примусово відправляють на війну медиків на Луганщині — Генштаб
Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганської області – ГайдайЛінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганської області – Гайдай
Залужний назвав найгарячіші ділянки фронтуЗалужний назвав найгарячіші ділянки фронту
«М'ясорубка»: Росія продовжує кидати недосвідчених мобілізованих на фронт у Харківській області«М'ясорубка»: Росія продовжує кидати недосвідчених мобілізованих на фронт у Харківській області
Последние новости
Подгружаем последние новости