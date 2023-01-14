Польща прийняла понад 9 млн українців з лютого 2022 року

За останню добу до країни прибуло 29 тисяч українців.

Польща прийняла понад 9 млн українців з лютого 2022 року
© Прикордонна служба Польщі у Twitter

Кількість біженців з України, які прибули до Польщі в період з 24 лютого по 10 січня 2023 року, перевищила 9 млн осіб. Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі у Twitter.

Згідно з повідомленням, лише за останню добу в країну з України прибуло 29 900 осіб, а загалом із кінця лютого минулого року – 9 млн 74 тис. осіб.

У той же час, за звітний період межі Польщі залишило 7 млн. 250 тис. українців, протягом 10 січня – 21,4 тис.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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