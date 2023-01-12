У ЗСУ пояснили важливість битви за Соледар для України та РФ

Захисники Соледара не дають окупантам прорвати оборону, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив Череватий.

За його словами, українські військові у Соледарі масово знищують техніку російських військових та скорочують їх чисельність.