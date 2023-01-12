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2023-01-12
У ЗСУ пояснили важливість битви за Соледар для України та РФ
Українські військові масово знищують техніку окупантів та скорочують їх чисельність, інформує
© Міністерство оборони Великої Британії / Twitter
Захисники Соледара не дають окупантам прорвати оборону, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в
"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив Череватий.
За його словами, українські військові у Соледарі масово знищують техніку російських військових та скорочують їх чисельність.
Анна Конюченко, ZN.ua