За даними НСЗУ, за час повномасштабної війни кількість лікарів та медперсоналу в Україні збільшилась

Це при тому, що країну залишили понад 10 мільйонів людей, інформує ZN.ua.

За даними НСЗУ, за час повномасштабної війни кількість лікарів та медперсоналу в Україні збільшилась
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На початку повномасштабної війни у пошуках безпечних місць для своїх сімей з України виїхало понад 14,5 мільйона українців, які мають різні професії. За межами нашої держави опинилася величезна кількість медичних працівників, пише Алла Котляр у своїй статті для ZN.UA «Війна та схеми в медицині».

На початку листопада минулого року ZN.UA надіслало в Національну службу здоров’я України запит із проханням надати інформацію щодо кількості лікарів та середнього медичного персоналу по місяцях (із 1 січня по 1 листопада 2022 року) в розрізі областей.

«Яким же був наш подив, коли ми побачили, що за цей період загалом по країні кількість лікарів-спеціалістів… збільшилася на 4% (+4467), лікарів первинної медичної допомоги (ПМД) — на 4,2% (+1080), а середнього медичного персоналу — на 5,7% (+8961). Від’ємні показники ми побачили лише в Донецькій, Луганській та Чернігівській областях», – пише авторка.

Зокрема, якщо вірити наданим НСЗУ цифрам, то медперсонал з України з 1 січня по 1 листопада 2022 року не тільки не виїжджав, а, навпаки, приїжджав. Що можуть означати такі цифри?





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