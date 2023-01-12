Українські бійці почнуть навчатися на системах Patriot уже наступного тижня – CNN

Сполучені Штати Америки планують розпочати навчання щодо застосування систем протиповітряної оборони Patriot для українських військовослужбовців уже наступного тижня. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох чиновників США , знайомих з питанням.

За даними видання, тренування проходитимуть на території Штатів – на військовій базі Форт Сілл у Оклахомі, де відбуваються навчання й американських солдатів на передовій зенітній ракетній системі Patriot.