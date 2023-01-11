Митрополита УПЦ МП судитимуть за роботу на росіян - йому загрожує 8 років: фото

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства тринадцяти представників УПЦ (МП). Список відкриває митрополит Тульчинський та Брацлавський Іонафан (Анатолій Єлецьких), якому вручили підозру у держзраді. СБУ зібрала докази його провини, обвинувальний акт направлено до суду, інформує Апостроф .

Про це повідомляється в Telegram-каналі СБУ .

Зазначається, що глава Тульчинської єпархії УПЦ (МП) на Вінниччині публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років ув'язнення.

Як встановило слідство, митрополит Іонафан поширював серед віруючих пропагандистські листівки із закликами до захоплення влади та зміни державного кордону України.

На одному із сайтів РПЦ він також розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їх військових злочинів.

Під час обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили прокремлівські агітки та літературу. Експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.

Дії Анатолія Єлецьких кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України: