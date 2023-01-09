Росіяни втричі зменшили кількість боєздатних літаків на аеродромі «Енгельс-2» за місяць – «Схеми»

Ворог також збудував там захисні споруди.

Росіяни втричі зменшили кількість боєздатних літаків на аеродромі «Енгельс-2» за місяць – «Схеми»
© Схеми

Після грудневих ударів по аеродрому стратегічної авіації «Енгельс-2», розташованому в Саратовській області РФ, російська армія приблизно втричі зменшила число боєздатних бомбардувальників на його території. Це з'ясували журналісти програми «Схеми», проаналізувавши супутникові знімки Planet Labs від 7 січня, які отримали у своє розпорядження.

Станом на суботу ворожі війська розміщували на згаданому об’єкті лише шість бойових літаків, які активно використовуються для здійснення масованих ракетних обстрілів України. Йдеться про чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два – Ту-160.

Як зауважили журналісти-розслідувачі, на супутникових знімках за 6 грудня 2022 року, місяцем раніше, на аеродромі «Енгельс-2» можна було побачити близько 20 таких літаків.

Схеми


Максим Царук, ZN.ua





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