Розконсервована російська техніка потребує вартісного відновлення — генерал Павлюк

Військово-промисловий комплекс Росії не має достатніх спроможностей, щоб провести розконсервацію озброєння та військової техніки, тому переміщає його залишки в Білорусь, заявив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває з Росії до Білорусі для навчання військ, знята з довготривалого зберігання. Для відновлення її боєздатності потрібен час, а також значні сили та засоби.

“Відомо, що до робіт із відновлення військової техніки залучаються білоруські військовослужбовці” - зазначив він.

Коментуючи анонсовані в Білорусі спільні російсько-білоруські військові льотні навчання, які проходитимуть з 16 січня до 1 лютого, начальник штабу запевнив, о сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані з цими діями.

“Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку. Ми готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони Білорусі, на сьогодні, залишається малоймовірною”, - додав він.