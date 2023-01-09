Розконсервована російська техніка потребує вартісного відновлення — генерал Павлюк

Замкомандира Сухопутних військ прокоментував заплановані льотні навчання в Білорусі, інформує ZN.ua.

Розконсервована російська техніка потребує вартісного відновлення — генерал Павлюк
© скриншот видео

Військово-промисловий комплекс Росії не має достатніх спроможностей, щоб провести розконсервацію озброєння та військової техніки, тому переміщає його залишки в Білорусь, заявив заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває з Росії до Білорусі для навчання військ, знята з довготривалого зберігання. Для відновлення її боєздатності потрібен час, а також значні сили та засоби.

“Відомо, що до робіт із відновлення військової техніки залучаються білоруські військовослужбовці” - зазначив він.

Коментуючи анонсовані в Білорусі спільні російсько-білоруські військові льотні навчання, які проходитимуть з 16 січня до 1 лютого, начальник штабу запевнив, о сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані з цими діями.

“Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку. Ми готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони Білорусі, на сьогодні, залишається малоймовірною”, - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Блок рекламы


Похожие новости
Російська техніка, що прибуває до Білорусі, в дуже поганому стані – ГенштабРосійська техніка, що прибуває до Білорусі, в дуже поганому стані – Генштаб
Ми маємо достатньо сил і засобів, щоб захистити Київщину – ПавлюкМи маємо достатньо сил і засобів, щоб захистити Київщину – Павлюк
Генерал Павлюк розповів, чи може Україна повністю захиститися від ракетних обстрілівГенерал Павлюк розповів, чи може Україна повністю захиститися від ракетних обстрілів
Окупанти з допомогою розвідувальних дронів скидають боєприпаси — ПавлюкОкупанти з допомогою розвідувальних дронів скидають боєприпаси — Павлюк
Генерал Павлюк про ймовірний наступ на Київ: оборонці планують зупинити ворога ще на кордоні БілорусіГенерал Павлюк про ймовірний наступ на Київ: оборонці планують зупинити ворога ще на кордоні Білорусі
Україна звільнить Крим до кінця літа — генерал ГоджесУкраїна звільнить Крим до кінця літа — генерал Годжес
Російська нафта постачається до Індії в рамках граничної ціни – попри погрози ПутінаРосійська нафта постачається до Індії в рамках граничної ціни – попри погрози Путіна
У Росії звільнили генерал-полковника ФСБ через витік даних та жаль про початок війни проти України – ЗМІУ Росії звільнили генерал-полковника ФСБ через витік даних та жаль про початок війни проти України – ЗМІ
"Навіть у дрібницях чиновники Росії не домовляються": генерал Хертлінг пояснив, чому переговори з РФ є неможливими"Навіть у дрібницях чиновники Росії не домовляються": генерал Хертлінг пояснив, чому переговори з РФ є неможливими
"Російська мобілізація спрацювала": Залужний розкрив план нового наступу окупантів"Російська мобілізація спрацювала": Залужний розкрив план нового наступу окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости