Готувались зустрічати “визволителів”: у Дніпрі викрили підпільну діяльність партії Шарія

Угрупування було на постійному зв'язку з координаторами за кордоном, інформує ZN.ua.

Готувались зустрічати “визволителів”: у Дніпрі викрили підпільну діяльність партії Шарія
© СБУ

Служба безпеки України викрила у Дніпрі підпільний осередок «Партії Шарія», члени якого готувались до проведення заворушення в регіоні.

Під час обшуків у приміщеннях проросійської організації в Дніпрі слідчі СБУ виявили інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів.

В СБУ заявляють, що члени осередку готували проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону.

Також в офісі знайшли «угоди» представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

За даними слідства, так званий “партійний осередок” організував виходець з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця. Чоловік перебував на постійному зв’язку з представниками підозрюваного у держзраді Анатолія Шарія, які знаходяться за кордоном, та облаштував підпільне відділення «політсили» у власному помешканні.

Для конспірації чоловік контактував виключно з «перевіреними» особами і максимально приховував адресу свого проживання. Під час обшуків помешкання слідчі виявили склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову «звітність» щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.


Ірина Знась, ZN.ua





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