У Чехії суд виправдав експрем'єра Бабіча у справі про махінації з коштами ЄС

Міський суд Праги у понеділок, 9 січня, виправдав колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша та Яну Надь за звинуваченнями у справі “Гніздо лелеки” про шахрайство у справі про 2 мільйони доларів, пов’язаних із субсидіями Європейського Союзу, повідомив портал iDNES.cz .

Прокурор вимагав для експрем'єра три роки умовного покарання та штраф у розмірі 10 мільйонів чеських крон (440 тис. доларів США). Натомість Бабіш не визнав себе винним і неодноразово заявляв, що звинувачення проти нього були політично мотивованими.

За словами судді Яна Шотта, у справі не було доведено, що діяння, описане в обвинувальному акті, було злочинним. Прокуратура ще може оскаржити рішення.