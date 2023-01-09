У Чехії суд виправдав експрем'єра Бабіча у справі про махінації з коштами ЄС
Рішення винесли напередодні першого туру президентських виборів в країні, на яких змагається і Бабіч, інформує
Міський суд Праги у понеділок, 9 січня, виправдав колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша та Яну Надь за звинуваченнями у справі “Гніздо лелеки” про шахрайство у справі про 2 мільйони доларів, пов’язаних із субсидіями Європейського Союзу, повідомив портал
Прокурор вимагав для експрем'єра три роки умовного покарання та штраф у розмірі 10 мільйонів чеських крон (440 тис. доларів США). Натомість Бабіш не визнав себе винним і неодноразово заявляв, що звинувачення проти нього були політично мотивованими.
За словами судді Яна Шотта, у справі не було доведено, що діяння, описане в обвинувальному акті, було злочинним. Прокуратура ще може оскаржити рішення.
«Я дуже радий, що у нас є незалежний суд і суд підтвердив те, що я казав від початку. Що я невинний і не робив нічого протизаконного», - прокоментував рішення суду у Twitter Баббіч, який особисто не був присутній під час оголошення вироку.