Тепла зима рятує Європу від енергетичного гамбіту Путіна – Bloomberg

Позитивно впливають також багато постачальників та заповнені сховища, інформує ZN.ua.

Тепла зима рятує Європу від енергетичного гамбіту Путіна – Bloomberg
© unsplash/ayeshafirdaus

Плани російського президента Владіміра Путіна притиснути Європу, взявши на озброєння енергетику, принаймні, поки що виглядають непевними. Про це пише Bloomberg.

М'яка погода, широкий спектр постачальників і зусилля зі скорочення попиту допомагають, при цьому запаси газу все ще майже повні, а ціни впали до довоєнного рівня. Після різкого повороту за останній місяць, Європа, ймовірно, вже пройшла через найгірший період кризи.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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