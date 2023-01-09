Тепла зима рятує Європу від енергетичного гамбіту Путіна – Bloomberg

Плани російського президента Владіміра Путіна притиснути Європу, взявши на озброєння енергетику, принаймні, поки що виглядають непевними. Про це пише Bloomberg .

М'яка погода, широкий спектр постачальників і зусилля зі скорочення попиту допомагають, при цьому запаси газу все ще майже повні, а ціни впали до довоєнного рівня. Після різкого повороту за останній місяць, Європа, ймовірно, вже пройшла через найгірший період кризи.