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2023-01-09
Тепла зима рятує Європу від енергетичного гамбіту Путіна – Bloomberg
Позитивно впливають також багато постачальників та заповнені сховища, інформує
© unsplash/ayeshafirdaus
Плани російського президента Владіміра Путіна притиснути Європу, взявши на озброєння енергетику, принаймні, поки що виглядають непевними. Про це пише
М'яка погода, широкий спектр постачальників і зусилля зі скорочення попиту допомагають, при цьому запаси газу все ще майже повні, а ціни впали до довоєнного рівня. Після різкого повороту за останній місяць, Європа, ймовірно, вже пройшла через найгірший період кризи.
Юлія Лавришин, ZN.ua