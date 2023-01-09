Представники Бунденстагу на знак солідарності відвідають Тайвань

Німецькі депутати мають намір висловити солідарність проти військового тиску на Тайвань з боку Китаю. Про це повідомляє DW.

«Провідні політики фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі у неділю, 8 січня, вирушили з візитом до Тайваню. Таким чином депутати мають намір просигналізувати про солідарність проти військового тиску з боку Китаю, заявила членкиня ВДП, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), яка очолює делегацію з 10 депутатів. У Тайвані делегація має намір зустрітися з представниками влади та опозиції, а також правозахисними організаціями», - йдеться у повідомленні.