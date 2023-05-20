Представники російської еліти не хочуть похитнутися разом із владою РФ – Ганна Маляр

В російських верхах вже розпочалася внутрішня боротьба.

Всередині російської еліти вже спостерігається процес конфлікту, пов'язаний з можливою кризою влади в РФ. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в ефірі телеканалу ICTV, інформує ZN.ua.

Представники російської еліти не хочуть похитнутися разом із владою РФ – Ганна Маляр
© Ганна Маляр / Facebook

Вона зауважила, що до верхівки в будь-якій структурі зазвичай приходять люди непересічні. Вони розумні, вони все аналізують, а тому усвідомлюють небезпеку того, що влада у Росії може от-от дуже сильно похитнутися. І їм потрібно вже зараз мати певні позиції, щоб не похитнутися разом з нею.

«Тому вони починають їсти один одного, жорстко конкурувати», - так заступниця міністра оборони змалювала ситуацію у російських верхах. Вона каже, що там вже розпочалася внутрішня боротьба.


Іван Шевчук, ZN.ua





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